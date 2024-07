Napoli-Mantova 3-0: le pagelle dell’ultima amichevole a Dimaro: Cheddira e Spinazzola brillano

Le pagelle di Napoli-Mantova, si conclude il ritiro a Dimaro con una vittoria convincente. I migliori azzurri nell’amichevole.

Napoli-Mantova 3-0: le pagelle: Top 5 dei migliori azzurri

Il Napoli chiude il ritiro di Dimaro con una convincente vittoria per 3-0 contro il Mantova. La squadra di Conte ha mostrato progressi significativi, con alcuni giocatori che si sono particolarmente distinti.

Cheddira si conferma protagonista, segnando il suo secondo gol in due partite e fornendo il terzo assist. Il suo lavoro di sponda e la capacità di creare spazi per i compagni lo rendono un elemento chiave nel sistema di Conte. La sua prestazione dimostra una perfetta interpretazione del ruolo di centravanti richiesto dal tecnico.

Spinazzola conferma il suo ottimo momento, segnando per la seconda amichevole consecutiva. La sua versatilità sulla fascia sinistra, sia in fase offensiva che difensiva, lo rende una risorsa preziosa per il nuovo assetto tattico del Napoli.

Anguissa dimostra ancora una volta la sua importanza per la squadra, giocando l’intera partita nonostante non fosse al meglio. La sua prestazione, caratterizzata da un’ottima fase di costruzione e pressione, lo conferma come pilastro del centrocampo azzurro.

Mazzocchi impressiona sulla fascia destra, mostrando una crescente lucidità e condizione fisica. La sua capacità di alternarsi tra fase offensiva e difensiva lo rende un elemento versatile nello scacchiere di Conte.

Rrahmani emerge come il migliore della linea difensiva, mostrando aggressività e buona gestione del possesso. La sua capacità di adattarsi a diversi ruoli nella difesa a tre lo rende un elemento fondamentale per il reparto arretrato.

Il nuovo Napoli di Conte prende forma

Questa vittoria contro il Mantova evidenzia i progressi tattici e fisici della squadra sotto la guida di Conte. L’intensità mostrata nei primi 20-25 minuti e la capacità di mantenere la concentrazione per l’intera partita sono segnali incoraggianti per i tifosi azzurri.

Il nuovo sistema di gioco sembra valorizzare le caratteristiche di molti giocatori, con Cheddira e Spinazzola che si stanno rivelando sorprese positive in questo precampionato.

