Cheddira: “Conte ci dice sempre una cosa. Felice per il gol”

Napoli, Cheddira analizza la vittoria sul Mantova: prestazione convincente, metodo Conte e atmosfera positiva nel ritiro azzurro. Le parole dell’attaccante.

Napoli convincente: Cheddira analizza la prestazione

Walid Cheddira, protagonista nell’amichevole Napoli-Mantova, ha condiviso le sue impressioni sulla prestazione della squadra e sul nuovo corso targato Conte. L’attaccante azzurro, intervistato da One Football, ha offerto uno sguardo interno sulla preparazione e sull’atmosfera nel ritiro del Napoli.

“Nel primo tempo abbiamo espresso un buon calcio“, ha esordito Cheddira, evidenziando la qualità del gioco mostrato dalla squadra. “I carichi di lavoro erano alti ma siamo felici di quello che abbiamo fatto portandoci subito avanti nella partita.”

Queste parole sottolineano la capacità del Napoli di mantenere un alto livello di prestazione nonostante l’intensità della preparazione fisica, un segnale positivo per i tifosi azzurri.

Il gol e l’importanza del gioco di squadra

Interrogato sulla sua marcatura, Cheddira ha mostrato umiltà e spirito di squadra: “Il gol? Fa parte del gioco, sono felice di aver aiutato la squadra.” Questa dichiarazione evidenzia la mentalità collettiva che Conte sta cercando di instillare nel gruppo.

Conte, un leader che ispira: le parole di Cheddira

L’attaccante ha espresso grande ammirazione per il nuovo tecnico: “Mister Conte ci dà sempre le indicazioni in modo positivo e sono certo che il suo metodo ci aiuterà un sacco, lui è uno dei migliori al mondo e noi lo seguiamo.”

Questa affermazione rivela il rispetto e la fiducia che i giocatori stanno sviluppando nei confronti di Conte, un fattore cruciale per il successo della squadra nella prossima stagione di Serie A.

Atmosfera positiva nel ritiro azzurro

Cheddira ha concluso con una nota sull’atmosfera nel gruppo: “Mi sto trovando benissimo in ritiro, i ragazzi sono davvero simpaticissimi e ci divertiamo”. Queste parole dipingono un quadro di coesione e armonia all’interno della squadra, elementi fondamentali per affrontare le sfide della nuova stagione.

