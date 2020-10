Ronaldo positivo al Covid, i tifosi della Juve sul Web attaccano De Luca

Cristiano Ronaldo positivo al Covid, i tifosi della Juventus sui social attaccano il Governatore della Campania Vincenzo De Luca.



Il Covid ha colpito anche Cristiano Ronaldo, la conferma arriva dalla Federazione portoghese. L’attaccante della Juve aveva la sciato la “bolla” per andare in ritiro con la sua nazionale. E’ asintomatico e ora è in isolamento.

Ronaldo è il terzo caso di Covid-19 nella nazionale lusitana: il primo era stato José Fonte del Lilla, in isolamento da martedì scorso, poi era stato contagiato il portiere Anthony Lopes.

Negativi tutti gli altri test del gruppo squadra, eseguiti dopo la positività di CR7. Ronaldo, che per raggiungere il ritiro della selezione portoghese aveva lasciato in anticipo l’isolamento fiduciario in cui era stata posta la Juventus dopo la positività di due membri dello staff, è sceso in campo domenica scorsa contro la Francia.

Sul Web i tifosi della Juventus, hanno commentato la notizia attaccando Vincenzo De Luca. Il governatore della Campania, nei gironi scorsi criticò duramente l’atteggiamento di Agnelli e della Juventus.

“Non sono neanche arrivati i ringraziamenti che dovevano essere rivolti al Napoli e alle ASL. Abbiamo evitato di contagiare Cristiano Ronaldo. C’è stato il caso del Genoa, avesse fatto lo stesso il Napoli… allegria, tutti positivi. E dopo una settimana, con Ronaldo positivo, avremmo conquistato i titoli del New York Times“.

“Un gatto nero quando vede De Luca si tocca” si legge sui social e poi ancora: ”

“A dire che un porta iella e’ farle un complimento”.

“De Luca tira fuori 2 numeri al lotto”.

” De Luca Jettatore”.

La notizia di Ronaldo positivo al Covid , e la frase del governatore campano non ha scatenando solo l’ira dei tifosi juventini. Tantissimi media, evidentemente filo-Juventini, si sono scagliati contro De Luca.

Su alcuni siti si legge: “Ronaldo, il Coronavirus e la “profezia” del governatore De Luca”, oppure “Quando De Luca diceva: “Ringraziate il Napoli se Ronaldo non ha il Covid”, “La profezia al contrario di De Luca: aveva detto “abbiamo salvato Ronaldo dal Coronavirus”.

Ormai l’Italia ha raggiunto la soglia minima di cultura, ce ne dovremo fare una ragione.