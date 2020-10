Napoli, finito l’isolamento, i calciatori tornano a casa

Napoli, finito l’isolamento, la Asl di Caserta ha dato l’ok a terminare l’isolamento fiduciario della squadra di Gattuso.

L’Asl di Caserta ha dato l’ok al Napoli di terminare l’isolamento fiduciario della squadra di Gattuso, dopo che l’ultimo tampone è risultato negativo.

Dopo la positività di Zielinski ed Elmas l’Asl di Napoli impose l’isolamento fiduciario per la SSC Napoli. La squadra così si è fermata in ritiro a Castel Volturno senza poter mai uscire dalla famosa “bolla” sventando il pericolo focolaio post Genoa.

La Ssc Napoli ha annunciato al fine dell’isolamento su Twitter:

“La UOPC Capua dell’Asl di Caserta, sulla base delle nuove disposizioni e in seguito all’ultimo tampone risultato negativo, ha decretato la fine dell’isolamento fiduciario del gruppo squadra presso il Training Center e quindi si torna tutti a casa!“.

NAPOLI, ISOLAMENTO FINITO

Sono finiti i 10 giorni di isolamento, i giocatori del Napoli stanno rientrando a casa ritrovando le loro famiglie. Elmas e Zielinski restan in quarantena nelle proprie abitazioni.

Dopo le polemiche sul match di Torino non giocato contro la Juventus e i tanti punti di domanda sull’intervento dell’Asl, l’intero gruppo a disposizione di mister Gattuso può tornare alla normalità per preparare la prossima sfida di campionato in programma contro l’Atalanta.