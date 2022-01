La sentenza di Romano: “De Laurentiis ridimensiona il Napoli, con o senza Champions League”

Aurelio De Laurentiis ha intenzione di tagliare di almeno il 30% il tetto degli ingaggi del Napoli, si parla di ridimensionamento. Una parola che viene pronunciata sempre più spesso e che sembra diventare sempre più una realtà. De Laurentiis vuole badare ai conti in rosso del Napoli, ma al tempo stesso non rinuncia a lauti stipendi per il consiglio di amministrazione. Una scelta quella del patron azzurro che sta sollevando tantissime polemiche negli ultimi giorni.

Secondo Francesco Romano, dello staff di Mediaset che sui social scrive: “Sia nel caso di Champions che nel caso in cui non ce la dovesse fare il Napoli ripartirà con nuove regole: tetto ingaggi da 3.5 milioni, quelli a scadenza andranno via e si tenterà di cedere chi non rientra nel tetto salariale. Finisce un’era, si riparte da zero“. Un esempio calzante è l’addio ad Insigne che va al Toronto. Il Napoli non è andato oltre i 3,5 milioni di euro di offerta. De Laurentiis non ha voluto sentire ragioni e quindi il capitano azzurro ha preso la strada della Major League Soccer. In bilico ci sono anche Mertens, Ghoulam e Malcuit, ad esempio.

I prossimi giocatori dovranno essere magari giovani e di belle speranze, come ad esempio Riqui Puig che piace al Napoli, come scrivono in Spagna. Insomma De Laurentiis vuole puntare di nuovo sui vari Lavezzi, Zielinski e giocatori simili. Calciatori che possono essere buoni per il presente e soprattutto per il futuro. Certo con la Champions si potrebbe rivedere qualche parametro, anche perché 3,5 milioni di euro a stagione non sono molto pochi, soprattutto in era Covid 19.