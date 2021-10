Roma-Napoli, Spalletti: “Sono dispiaciuto per il Rosso Non ho fatto niente. L’arbitro ha capito male. Abbiamo fatto una grande partita”

Roma-Napoli, Spalletti parla nel post partita: “Grande partita. Il rosso? L’arbitro ha capito male, non ho fatto niente! Sono molto dispiaciuto”.

Il Napoli interrompe la sua striscia di vittorie all’Olimpico. Contro la Roma finisce 0-0, con la squadra di Mourinho che rallenta gli azzurri dopo 8 successi e manda in archivio l’umiliazione subita in Conference League.Luciano Spalletti ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del match:

“Prima che mi fate domande devo chiarire l’espulsione: sono andato a salutare il signor Massa dicendo che un paio di cose sono andate a posto. E poi gli ho detto ‘bravo’, lui ha messo insieme la cosa e mi ha buttato fuori. Ma era una cosa divisa. Gliel’ho spiegato. Mi distrugge, mi dispiace perché vieni con tutte le intenzioni, buono e zitto. Non ho mai detto niente né protestato. Spero capisca e riesca a far chiarezza su quello che ha interpretato.

La Roma ha giocato una grande partita. Entrambe le squadre hanno giocato una buonissima gara, in cui si sono equivalse. Tutte e due hanno provato a vincere, mantenendo equilibrio e di conseguenza le occasioni per far gol sono state poche. Sono due squadre forti”.

Spalletti su Roma-Napoli ha poi aggiunto: “Anguissa? E’ un atleta forte, un uomo forte e sa far tutto: sa attaccare, difendere e giocare nello stretto. Deve migliorare sulla conclusione, riesce a ritagliarsi spazi. Meno ci si mette mano in queste situazione e meglio è”.

“Sono più soddisfatto della prestazione o rammarico di non averla vinta? Dobbiamo avere questa mentalità, andando a spingere in partita per creare spirito di squadra e atteggiamento corretto. La squadra merita questa voglia di andare a vincere le partite. A volte i ragazzi non sono tanto convinti quindi bisogna tentare di dar loro un aiuto in più”, ha concluso Spalletti.