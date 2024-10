Totti esalta il Napoli: “Scudetto alla portata, Conte è un grande allenatore”

L’ex giallorosso ha commentato i talenti emergenti della Roma e la situazione del campionato tirando in ballo anche il Napoli.

Francesco Totti, leggenda della Roma, ha rilasciato un’intervista esclusiva a TMW, analizzando la situazione attuale del calcio italiano e commentando i talenti emergenti del campionato.

Giovani talenti

Totti ha espresso grande entusiasmo per il giovane talento della Roma, Pisilli, definendolo “un grande giocatore e un ragazzo educato con i piedi per terra”. Il capitano storico giallorosso ha sottolineato l’importanza di investire sui giovani, un tema cruciale per il futuro del club.

Parlando di un altro giovane ex giallorosso, Bove, ora in prestito alla Fiorentina, Totti ha detto: “È un giocatore che poteva fare bene alla Roma, dispiace che sia stato ceduto. Spero che un giorno possa tornare alla Roma, anche perché è un giovane del vivaio.”

De Rossi e l’esonero

Totti ha anche toccato il tema dell’esonero di De Rossi, dichiarando: “Nessuno conosce meglio di me Daniele. È dispiaciuto per come è andata, ma nel calcio succedono queste cose. Dalle cose negative si può ripartire.”

Napoli: le favorite per lo scudetto

Infine, Totti ha commentato la straordinaria partenza del Napoli in campionato, attualmente primo in classifica. “Con Conte in panchina non c’è da sorprendersi. È un grande allenatore e ha una grande squadra. Napoli, Juventus e Inter sono le favorite per lo scudetto,” ha dichiarato.