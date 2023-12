Roma-Napoli: il piano tattico di Mazzarri per sfidare fisicità e compattezza dei giallorossi

Roma-Napoli: Mazzarri sfida Mourinho con una tattica audace. Una partita cruciale per la Champions e il riscatto del Napoli dopo la Coppa Italia.

La tensione è palpabile all’Olimpico mentre il Napoli si prepara a sfidare la Roma in una partita che potrebbe avere conseguenze cruciali nella corsa per la Champions League. Dopo la deludente prestazione in Coppa Italia, il Napoli è deciso a riscattare il recente passato e a consolidare la propria posizione.

Il Corriere del Mezzogiorno sottolinea come il tecnico del Napoli, Walter Mazzarri, abbia messo a punto un piano tattico mirato a sfidare la compattezza e la fisicità della Roma. La sfida si preannuncia intensa, e ogni dettaglio della strategia di Mazzarri è stato attentamente elaborato per massimizzare le opportunità di vittoria.

Il Focus di Mazzarri: Una Squadra Compatta e Dominante

Secondo fonti vicine al club, Mazzarri ha dedicato ore di lavoro alla formazione di una squadra compatta capace di dominare il campo per lunghi tratti senza concedere pericolose ripartenze agli avversari. La solidità difensiva è stata posta al centro della preparazione, con l’obiettivo di annullare le minacce offensive della Roma.

Dall’altra parte del campo, la Roma di José Mourinho si prepara a fronteggiare la sfida senza la luce abituale dei giallorossi, Paulo Dybala. Mourinho, noto per la sua astuzia tattica, ha elaborato una strategia volta a impedire al Napoli di sfruttare profondità e spazi. L’attenzione sarà focalizzata sulla fisicità, con Lukaku chiamato a svolgere un ruolo chiave spalle alla porta, supportato dagli inserimenti dei centrocampisti come Lorenzo Pellegrini, Azmoun ed El Shaarawy.

L’Olimpico sarà lo scenario di un duello tattico avvincente, con entrambe le squadre determinate a conquistare i tre punti.