Kvaratskhelia, c’è un dato che preoccupa l’ambiente napoletano

Il Mistero Kvaratskhelia: il Napoli sotto esame dopo la sconfitta in Coppa Italia contro il Frosinone.

Dopo la cocente sconfitta in Coppa Italia contro il Frosinone, il Napoli si ritrova sotto i riflettori della critica. Nonostante un cambio di panchina e un gioco che crea numerose occasioni da gol, emerge un dato sconcertante che getta ombre sulla stagione azzurra.

Un’inquietante indagine in casa Napoli

La recente sconfitta ha scatenato un’indagine interna presso la squadra partenopea. I tifosi sono in fibrillazione e si pongono domande sulla performance dei calciatori, mettendo sotto inchiesta l’impatto del cambio di allenatore.

Nonostante le numerose occasioni da gol create, il Napoli si trova dietro solo all’Inter nella classifica dei gol attesi in Serie A. Tuttavia, un dato in particolare desta l’allarme: il giocatore con il maggior numero di Big Chance Fallite è Khvicha Kvaratskhelia, con un preoccupante dato totale di 8.

Il georgiano, protagonista nella stagione trionfale precedente, si trova ora al centro delle critiche. Con 52 tiri tentati, secondi solo a Lautaro, Kvaratskhelia sembra aver perso la sua lucidità sotto porta, culminando in un alto numero di occasioni sprecate.

Nonostante un numero eccezionale di dribbling riusciti per partita (3.2), Kvaratskhelia sembra soffrire di una mancanza di precisione sotto porta. Questo aspetto, insieme al calo di efficienza nei confronti della stagione precedente, è diventato un enigma per i tifosi e chiunque vicino all’ambiente partenopeo. Speriamo sia un qualcosa di ‘momentaneo’, l’attesa di rivedere uno Kvaratskhelia in splendida forma è tanta.