Del Genio: “Se avrei preso Walter Mazzarri? Sinceramente…”

Paolo Del Genio rivela la sua scelta su Mazzarri al Napoli: un allenatore valido, ma serve uno scossone. Dibattito aperto sulla gestione tecnica.

In un’intervista esclusiva ai microfoni di Telecapri, il giornalista napoletano Paolo Del Genio ha espresso la sua opinione sulla possibilità di portare Walter Mazzarri sulla panchina del Napoli. La risposta, inaspettata e piena di sfumature, ha catturato l’attenzione degli appassionati di calcio.

Del Genio, noto per la sua schiettezza e competenza nel commentare gli avvenimenti sportivi, ha dichiarato: “Se avrei preso Walter Mazzarri? Sinceramente no. Sia chiaro: il tecnico toscano è un ottimo allenatore, nessuno lo può mettere in discussione. Se però volete una risposta sincera vi dico che avrei fatto un’altra scelta. Premesso questo io spero di cambiare idea. Faccio il tifo per Mazzarri e spero che faccia così bene da essere confermato anche per la prossima stagione”.

Il giornalista ha poi approfondito la sua posizione, sottolineando la necessità di uno “scossone” nel contesto della squadra: “Mazzarri è un ottimo allenatore, ma eravamo così traumatizzati da Rudi Garcia che serviva un intervento brusco. Ho invece la sensazione che Walter stia andando con le mollichine. Faccio un esempio per capirci. I giocatori si allenavamo poco tatticamente? Il mister avrebbe dovuto dire: ‘Vi faccio allenare quattro ore’. Naturalmente sto estremizzando il concetto per renderlo più chiaro. Avrebbe dovuto ‘sconvolgere’ i calciatori. Qualcosa di Spalletti si è intravisto con Mazzarri, ma non basta, c’è solo una crescita graduale“.