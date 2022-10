Roma-Napoli: Anguissa non convocato, Ndombele scalpita

Frank Anguissa non figura tra i convocati di Roma-Napoli. Tanguy Ndombele può sostituirlo nella sfida dell’Olimpico.

Luciano Spalletti in conferenza stampa lo aveva detto: “Non rischieremo Anguissa”. Il Napoli si è sempre comportato in questo modo con i calciatori infortunati, non si forzano i tempi. È stato fatto con Osimhen, sarà fatto anche con Anguissa. Il giocatore non è ancora al meglio della condizione fisica e quindi non so rischierà una ricaduta. Anche perché Spalletti rischierebbe di perderlo per altri settimane e il centrocampista ex Fulham è fondamentale per la mediana azzurra.

Anguissa non è convocato per Roma-Napoli, quindi bisognerà capire chi gioca al suo posto. Il favorito resta Ndombele, che lo ha sostituito anche con Bologna il francese sta crescendo di condizione fisica ed al momento sembra quello più lanciato per prendere il posto da titolare al centrocampo con Lobotka e Zielinski. Per Spalletti c’è anche una soluzione più conservativa, ovvero Demme in mediana per cercare di coprirsi di più. Il giocatore ex Lipsia non è al top della condizione dopo l’infortunio di inizio stagione. Inoltre Spalletti, che lancerà Osimhen titolare, deve sciogliere anche il dubbio tra Politano e Lozano con il messicano favorito.

Napoli, i convocati di Spalletti per la trasferta con la Roma