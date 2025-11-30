30 Novembre 2025

Roma-Napoli, allerta massima all'Olimpico: 10mila tifosi azzurri attesi allo stadio

Come riferito più volte dalla Gazzetta dello Sport, l’allerta sicurezza per Roma-Napoli è tornata ai massimi livelli. Una domenica che fa paura, nonostante il divieto di trasferta per i residenti in Campania sia in vigore ormai da anni. Secondo la Gazzetta dello Sport, tra settore ospiti e tribune sono attesi circa diecimila tifosi azzurri provenienti dal Lazio e da regioni limitrofe: un numero consistente, difficile da individuare e da gestire.

Durante il tavolo tecnico di venerdì in Prefettura — spiega ancora la Gazzetta dello Sport — è stato rafforzato il piano di sicurezza. Prima decisione: mantenere aperta la circolazione sul lungotevere Maresciallo Diaz, solitamente punto di ritrovo della curva Sud giallorossa, per evitare concentrazioni potenzialmente pericolose.

Ma le preoccupazioni maggiori riguardano gli interni dell’Olimpico. Come riporta la Gazzetta dello Sport, migliaia di tifosi napoletani saranno sparsi in diversi settori, soprattutto nelle tribune, aumentando in modo significativo il rischio di scontri e risse. Per questo è stato disposto l’incremento degli steward e la presenza pronta all’intervento di unità delle forze dell’ordine.

Le ragioni di tale preoccupazione sono note. La rivalità tra le due tifoserie non si è mai sopita e anzi, come ricorda la Gazzetta dello Sport, negli ultimi anni è cresciuta fino a toccare livelli altissimi. L’omicidio di Ciro Esposito nel 2014, per mano dell’ultrà giallorosso Daniele De Santis, rappresentò un punto di non ritorno: da quel momento la trasferta è vietata ai romanisti al Maradona e ai napoletani all’Olimpico.

Eppure non è servito a evitare incidenti, compresi quelli gravissimi dell’A1 nel 2023, con feriti e pesanti ripercussioni sulla viabilità. Una cornice che spiega perché domenica la capitale vivrà Roma-Napoli con la massima attenzione.

