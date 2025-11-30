30 Novembre 2025

redazione 30 Novembre 2025
Roma-Napoli, probabili formazioni: Dybala guida i giallorossi. Conte conferma l'undici tipo

Le probabili formazioni pubblicate dal Corriere dello Sport delineano una sfida ad altissima tensione tattica, con entrambi gli allenatori intenzionati a confermare blocchi solidi e identità precise. Come riportato dal Corriere dello Sport, la Roma farà affidamento su Tullio Gritti, vice storico di Gasperini, che guiderà i giallorossi in assenza del tecnico squalificato. Ancora il Corriere dello Sport evidenzia come il Napoli arrivi all’Olimpico con la formazione tipo, scelta da Conte senza turnover nonostante gli impegni ravvicinati. In un’analisi approfondita, sempre il Corriere dello Sport sottolinea la centralità di Dybala, di Koné e dei duelli tecnici e fisici che caratterizzeranno una gara cruciale per il vertice della Serie A.

PROBABILI FORMAZIONI
ROMA (3-4-2-1)

Allenatore: Tullio Gritti (in sostituzione di Gasperini)

Svilar

Mancini, N’Dicka, Hermoso

Celik, Koné, Cristante, Wesley

Pellegrini, Soulé

Dybala

Note tattiche Corriere dello Sport:
Come riportato dal quotidiano, Pellegrini avrà compiti specifici su Lobotka. Koné, mai sostituito in stagione, guiderà il cuore della mediana. Dybala agirà da falso nove.

NAPOLI (3-4-2-1)

Allenatore: Antonio Conte

Caprile

Rrahmani, Ostigard, Beukema

Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Olivera

Neres, Lang

Hojlund

Note tattiche Corriere dello Sport:
Conte conferma 10 titolari su 11 rispetto alla gara di Champions. Politano parte dalla panchina, mentre Spinazzola torna tra i convocati. Assenti Anguissa, De Bruyne, Gilmour, Gutierrez, Lukaku e Meret.

