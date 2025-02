Roma-Napoli 1-1: Gli azzurri soffrono sempre con le piccole

Gli azzurri dominano e passano con Spinazzola, ma nel finale subiscono il pareggio dopo due episodi dubbi in area giallorossa. McTominay atterrato: l’arbitro lascia correre.

Il Napoli viene raggiunto all’ultimo respiro all’Olimpico: il sinistro chirurgico di Angelino al 93′ vanifica il vantaggio di Spinazzola e impedisce agli azzurri di portarsi a +5 sull’Inter. Una beffa che brucia ancora di più per i due rigori non fischiati, in particolare un contatto netto su McTominay che ha fatto infuriare la panchina partenopea.

La partita si era messa sui binari giusti grazie alla perla dell’ex Spinazzola, autore di un delizioso pallonetto che aveva fatto ammutolire l’Olimpico. Il Napoli ha poi controllato il match, rischiando solo su un colpo di testa di Ndicka neutralizzato da un intervento prodigioso di Meret.

Nella ripresa gli azzurri sfiorano il raddoppio prima con Lukaku su punizione, poi con McTominay. È in questa fase che arrivano i due episodi più discussi: il centrocampista scozzese viene prima strattonato e poi atterrato in area, ma l’arbitro in entrambe le occasioni lascia proseguire tra le proteste della panchina azzurra.

Ranieri tenta il tutto per tutto inserendo Dovbyk, Paredes e nel finale Dybala con Saelemaekers. Proprio dal belga parte il cross che Angelino trasforma nell’1-1 finale, nell’unica vera occasione creata dai giallorossi nella ripresa dopo il palo colpito da Paredes su punizione.

Gli azzurri tornano a casa con l’amaro in bocca per un pareggio che sa di beffa, soprattutto alla luce dei due rigori non concessi che avrebbero potuto indirizzare diversamente la partita. Il +5 sull’Inter sfuma proprio quando sembrava a portata di mano, in una serata dove gli episodi arbitrali hanno inciso pesantemente sul risultato finale.

Al netto delle decisioni dubbie, resta una prestazione di personalità vanificata solo nel recupero, quando l’unico tiro in porta della Roma nella ripresa si è trasformato nella rete del definitivo 1-1.