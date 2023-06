Rinnovo Kvaratskhelia, che stoccata ad ADL: “Stipendio da campione di pallavolo”

Il giornalista Tancredi Palmeri ha lanciato una frecciata al patron del Napoli De Laurentiis sul rinnovo contratto di Kvaratskhelia.

Notizie Calcio Napoli – Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha deciso: un nuovo contratto per Khvicha Kvaratskhelia, con un notevole aumento salariale all’altezza di un vero campione, come dichiarato da lui stesso. Il club azzurro blinda così uno dei artefici della storica vittoria del terzo Scudetto premiando il classe 2001 con un prolungamento di contratto fino al 2028 e con un ingaggio pari a 3 milioni di euro a stagione.

Il giornalista di Sportitalia, Tancredi Palmeri, ha approfittato della notizia per lanciare una frecciatina al magnate del cinema, lo stesso De Laurentiis, sostenendo che la proposta di stipendio sia molto inferiore rispetto a quanto percepito da altri calciatori nella Serie A.

Palmeri evidenzia come l’ingaggio offerto a Kvaratskhelia ammonti a soli 3 milioni di euro, una cifra che secondo lui è paragonabile a quella di un campione di pallavolo, ma decisamente al di sotto delle aspettative per un giocatore di calcio di alto livello. Ecco quanto sostenuto da Tancredi Palmeri:

“Leggo che De Laurentiis ha pronto un ingaggio da campione per trattenere Kvaratskhelia, 3 milioni di euro all’anno. Per intenderci, è il 25% in meno di quanto prendano Origi, Matic e Lozano. Comunque non hanno specificato stipendio da campione di che cosa, sarà di pallavolo”.

Di seguito il tweet: