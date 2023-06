Chirico contro i napoletani: “Vivete di dispetti! Noi juventini siamo la vostra ossessione”

Nel corso di un’intervista nello studio di 7 Gold, Marcello Chirico, giornalista di fede juventina, ha colpito il Napoli con una frecciatina.

Situazione cruciale in casa Juventus, poiché si sta definendo il futuro della direzione sportiva: si attende con ansia l’arrivo di Cristiano Giuntoli. Il direttore sportivo, protagonista di spicco nella straordinaria stagione del Napoli culminata con la vittoria dello scudetto, ha ancora un anno di contratto con il Napoli e il presidente De Laurentiis si è inizialmente opposto con grande veemenza a questo ‘particolare’ tanto da desistere nel liberarlo per passare ai rivali storici.

Durante la trasmissione “Il Processo” su 7 Gold, Marcello Chirico ha espresso senza mezzi termini il suo pensiero:

“Perché il Napoli non concede il via libera all’attuale Direttore Sportivo degli azzurri per andare alla Juventus? È evidente che a Napoli vivono di dispetti, non c’è altra spiegazione. Inutile negarlo: noi della Juventus siamo l’ossessione dei partenopei. Se fossimo un altro club, probabilmente De Laurentiis avrebbe già acconsentito”.

La situazione è comunque cambiata negli ultimi giorni con il presidente Aurelio De Laurentiis che potrebbe essere pronto a concedere la rescissione consensuale. Questo permetterebbe a Giuntoli di chiudere il suo accordo con la Juventus.