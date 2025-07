Repubblica: “Napoli, Osimhen verso il Galatasaray: sprint per Lucca, Ndoye e un’estate da decifrare”

Il Napoli prepara la rivoluzione, a partire dal nome più pesante: Victor Osimhen. Come riporta Pasquale Tina su Repubblica Napoli, il centravanti del terzo scudetto è sempre più vicino all’addio. Il Galatasaray ha rilanciato con una terza offerta: 75 milioni complessivi, 40 subito e 35 da spalmare in due anni. In Turchia sono sicuri delle garanzie bancarie, ma la palla passa al Napoli, che valuterà nelle prossime ore se chiudere l’affare.

Nel frattempo, il diesse Giovanni Manna lavora per il dopo Osimhen. Due i nomi principali: Darwin Núñez e Lorenzo Lucca. Come sottolinea Repubblica Napoli, l’uruguaiano del Liverpool resta un’opzione affascinante per esperienza internazionale e profilo tecnico, ma la trattativa è bloccata: i Reds non scendono sotto i 60 milioni di euro e l’accordo sull’ingaggio è ancora distante.

Ecco perché Lucca è ora in pole. Il Napoli – scrive Tina su Repubblica Napoli – ha riallacciato i contatti con l’Udinese e con l’entourage del bomber 24enne. L’offerta potrebbe arrivare a 35 milioni con bonus. I rapporti tra De Laurentiis e Pozzo facilitano la trattativa, ma la concorrenza di Milan e Atalanta resta concreta.

L’acquisto di Lucca lascerebbe spazio economico per un altro rinforzo offensivo: Dan Ndoye è in cima alla lista. L’esterno del Bologna piace a Conte per qualità, forza fisica e crescita esponenziale nell’ultimo campionato. Il Bologna chiede quasi 50 milioni, ma il Napoli spera di abbassare il prezzo inserendo una contropartita come Zanoli, molto apprezzato da Vincenzo Italiano.

In alternativa, resta vivo l’interesse per Ademola Lookman dell’Atalanta. Secondo Repubblica Napoli, l’inglese con passaporto nigeriano sarebbe tentato da una nuova avventura, ma la Dea non ha l’urgenza di vendere. L’idea Raspadori come pedina di scambio potrebbe riaprire il dialogo.

Capitolo portiere: il nome di Vanja Milinkovic-Savic del Torino resta nei radar. Intanto, da domani inizieranno le visite mediche al Training Center di Castel Volturno in vista della partenza per il ritiro di Dimaro-Folgarida, in programma da giovedì. Tra gli attesi in Trentino anche Kevin De Bruyne, destinato ad essere il più applaudito dai tifosi.

Il nuovo Napoli sta prendendo forma. Ma prima di costruire, c’è ancora da chiudere il capitolo Osimhen.