Repubblica Napoli: “De Laurentiis aspetta il sì di Conte, risposta definitiva entro domani”

Una scelta che pesa, un bivio tra conferma e addio. Il futuro di Antonio Conte si gioca nelle prossime ore, ma l’ottimismo in casa Napoli cresce. Dopo l’incontro di lunedì a Roma, il tecnico e Aurelio De Laurentiis si rivedranno domani, in quello che sarà con ogni probabilità il vertice risolutivo per sciogliere il nodo panchina.

Secondo quanto riportato da Marco Azzi su Repubblica Napoli, i due giorni di riflessione concessi a Conte non hanno prodotto scossoni, ma hanno lasciato spazio a un dialogo costruttivo. Il faccia a faccia nella sede romana della Filmauro, durato oltre quattro ore, ha permesso di avvicinare le posizioni: divergenze ancora presenti, sì, ma attenuate da una proposta concreta, chiara, ambiziosa.

Le richieste di Conte e i nodi irrisolti

Conte ha espresso alcune perplessità non solo sul mercato, ma anche sull’organizzazione interna del club. Il tecnico leccese non si è sentito adeguatamente supportato nei momenti difficili della stagione – soprattutto durante il fuoco incrociato di critiche, mai smentite ufficialmente dalla società, sulla qualità del gioco e sulla gestione degli infortuni. Una situazione che lo ha logorato e che lo spinge a chiedere garanzie ambientali e gestionali, oltre che tecniche.

Nonostante ciò, De Laurentiis ha risposto con apertura, garantendo una campagna acquisti da top club. Il Napoli ha promesso un progetto forte, con tre nomi su tutti: Kevin De Bruyne, Jonathan David e Davide Frattesi. Anche sul centro sportivo ci sono passi avanti: ieri i dirigenti hanno effettuato un sopralluogo per individuare nuovi terreni in provincia, mentre a Castel Volturno sono in corso i lavori di rifacimento dei tre campi principali.

C’è anche la Juventus sullo sfondo

Ma non è tutto. Come sottolinea ancora Azzi su Repubblica Napoli, la partita per Conte si gioca anche su un secondo fronte: la Juventus, infatti, non ha rinunciato all’idea di riportare a Torino il tecnico. In queste ore sono attesi nuovi tentativi bianconeri ai massimi livelli, anche se il club partenopeo sembra aver ormai guadagnato vantaggio e fiducia. Il fascino della Vecchia Signora è noto, ma i tempi – questa volta – sembrano giocare contro la dirigenza juventina.

Segnali social e attesa finale

Un indizio social fa sperare i tifosi del Napoli: Elvis Abbruscato, collaboratore di Conte, ha scritto su Instagram: «Ultima cena a Napoli, ci vediamo a luglio». Un segnale chiaro, forse. Ma la realtà resta una sola: la risposta finale spetta a Conte e arriverà, salvo imprevisti, nella giornata di domani.

Conclusione

Il Napoli ha fatto tutto il possibile per trattenere il suo condottiero. Il progetto c’è, le ambizioni anche. Ora tocca a Conte decidere se affrontare la sfida del centenario e della Champions League da protagonista in azzurro, oppure cedere alle sirene juventine. Ma a questo punto, lasciarlo potrebbe essere più difficile di quanto sembri.