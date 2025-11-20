Repubblica: “La magia di McTominay per riaccendere il Napoli Conte parla alla squadra”

20 Novembre 2025

redazione 20 Novembre 2025
Nel suo approfondimento pubblicato su Repubblica Napoli, Marco Azzi sottolinea come al Napoli servano entusiasmo, autostima e leggerezza per uscire dall’emergenza. E l’acrobazia di Scott McTominay, osserva Azzi su Repubblica Napoli, è arrivata nel momento perfetto: una rovesciata spettacolare e decisiva che ha riportato la Scozia ai Mondiali dopo 28 anni e che ha immediatamente riacceso i ricordi dei tifosi azzurri.

La prodezza, ricorda ancora Marco Azzi su Repubblica Napoli, richiama alla mente la famosa rovesciata contro il Cagliari dello scorso 23 maggio, quella che al Maradona gli valse la corona di MVP del campionato. Un filo interrotto nelle ultime settimane e che ora lo scozzese è chiamato a riannodare, insieme alla maggior parte dei compagni apparsi spenti dopo la sconfitta con il Bologna.

Intanto, come racconta Azzi nel suo pezzo per Repubblica Napoli, molti azzurri attendono i sorteggi degli spareggi mondiali di fine marzo: Di Lorenzo, Buongiorno, Politano, Rrahmani, Lobotka, Elmas e Hojlund. L’unico ad aver staccato già il pass è proprio McTominay, che ora dovrà portare una ventata di energia nello spogliatoio in vista del chiarimento tra Conte e la squadra. Sabato sera c’è l’Atalanta, un crocevia fondamentale, mentre sullo sfondo resta anche il rebus del restyling del Maradona. «Comune e club sono su posizioni distanti», ha ricordato il ministro Abodi nelle parole riportate da Marco Azzi su Repubblica Napoli.

In campo, però, conta soprattutto la reazione. Politano ha chiamato a raccolta tutto l’ambiente: «Chiediamo ai tifosi di starci vicini, soprattutto nei momenti difficili». Oggi è previsto il rientro di Rrahmani, Elmas, Hojlund e soprattutto McTominay, che torna con il morale altissimo e con la necessità di riscattare una partenza complicata in maglia azzurra dopo i gravi infortuni di De Bruyne e Anguissa.

Secondo quanto ribadito da Marco Azzi per Repubblica Napoli, il Napoli ha bisogno di nuovi leader: cresce l’attesa per Lukaku, vicino al rientro in lista campionato e intenzionato a essere convocato per il 30 novembre a Roma. Ma la risposta dovrà arrivare subito: Atalanta sabato, Qarabag martedì in Champions.

Un filo da ricucire, da una rovesciata all’altra.

