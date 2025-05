Repubblica: “De Bruyne ha scelto Napoli”

Il momento è arrivato. Il Napoli accelera con decisione per chiudere uno dei colpi più importanti della sua storia recente: Kevin De Bruyne. Come riporta Pasquale Tina su la Repubblica – Napoli, l’intenzione del club è chiara: chiudere l’affare in tempi brevissimi e inaugurare con un fuoriclasse un nuovo corso tecnico, ambizioso e competitivo anche in Champions League.

«Prenderemo giocatori di altissimo livello», aveva promesso Aurelio De Laurentiis subito dopo la conquista dello scudetto. E KDB incarna perfettamente questa svolta strategica: talento da valorizzare sì, ma affiancato da campioni pronti a dare risultati immediati.

Pressing vincente, Napoli prima scelta

A 34 anni (il compleanno è il 28 giugno), De Bruyne – cresciuto nel Genk e consacratosi al Manchester City di Pep Guardiola – ha fatto la sua scelta. Insieme alla moglie Michelle, con cui si è sposato a Sant’Agnello in costiera sorrentina, ha deciso di mettere Napoli in cima alla lista. Hanno già individuato una villa da sogno a Posillipo come futura casa.

Fondamentale anche il pressing degli amici Dries Mertens e Romelu Lukaku, che lo hanno spinto a considerare con entusiasmo l’opzione partenopea. La trattativa con il Napoli è in stato avanzato: sono in corso solo gli ultimi confronti su durata del contratto (triennale secco o biennale con opzione) e ingaggio, che sarà a doppia cifra, in linea con quello garantito a Osimhen dopo il maxi rinnovo.

Un campione per la mediana azzurra

De Bruyne rappresenterebbe un salto di qualità tecnico e mentale per il centrocampo del Napoli, apparso spesso in affanno nella gestione delle partite di alto livello. Toccherà all’allenatore, il cui futuro dipenderà dall’incontro imminente tra De Laurentiis, il ds Giovanni Manna e Antonio Conte, trovare la giusta collocazione tattica al belga. Ma una cosa è certa: KDB è una garanzia.

Jonathan David, Lee e Zhegrova: le altre piste

Parallelamente, il Napoli lavora sul fronte offensivo. Con la Champions alle porte, serve un centravanti di livello, indipendentemente dal destino di Lukaku. In cima alla lista c’è Jonathan David, attaccante 25enne, nato a New York e con passaporto canadese, svincolato dopo l’esperienza al Lille.

Il Napoli lo segue da tempo. Come sottolinea ancora Tina su la Repubblica, gli agenti di David sono stati in città nelle scorse settimane, ricevendo una proposta concreta. Il giocatore, bravo tecnicamente e nello scatto in profondità, valuterà ora se accettare il salto in Serie A.

Servono poi due esterni offensivi. I nomi più caldi sono Edon Zhegrova, già trattato lo scorso agosto, e il sudcoreano Lee Kang-In del PSG. Per quest’ultimo c’è da valutare l’impiego di uno dei due slot da extracomunitario.

Rinnovo Meret: ci siamo

Infine, una buona notizia tra i pali: Alex Meret è pronto a rinnovare con il Napoli fino al 2027. La trattativa è praticamente chiusa e sarà formalizzata a breve.