Renica: “Più campioni meno mister, meno campioni più mister. Ecco spiegato Ancelotti”

La vittoria della Champions League da parte di Carlo Ancelotti ha fatto accendere le polemiche sull’esonero del tecnico al Napoli. Il popolo azzurro, e non solo, si è diviso sia sulle modalità, sia sulla decisione di Aurelio De Laurentiis di separarsi dal tecnico di Reggiolo. Intanto Ancelotti ha vinto la sua quarta Champions League come allenatore, sei in tutto nella sua carriera, due le ha vinte da giocatore.

In tanti si chiedono come mai Ancelotti non sia riuscito a portare grandi risultati al Napoli. Alessandro Renica, ex giocatore, spiega con un post sui social la qualità dell’allenatore del Real Madrid: “La solita incompetenza regna sovrana tra i polemici ,vorrei chiarire con un ragionamento semplice ma veritiero per provare a far comprendere e cioè “più campioni meno mister ,meno campioni più mister” l’ottimo Ancelotti eccelle nel gestire ed allenare per la prima tipologia di giocatori per la seconda è criticabile ed e la sua storia che lo dice , perché ci vogliono allenatori da campo o più tattici nel secondo caso“.

Insomma secondo Renica, Ancelotti riesce ad ottenere grandi risultati quando ha un gruppo di giocatori forte, che è in grado di amalgamare e di far esprimere al meglio. Meglio nel caso non ci sia una squadra di altissimo livello servono tecnici più da campo, come fu con Sarri al Napoli, ad esempio. Questo ragionamento porta a pensare che una parte del fallimento, se proprio vogliamo chiamarlo così, di Ancelotti al Napoli fu colpa anche della società che non lo assecondò nelle richieste di mercato.