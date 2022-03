Renica avvisa il Napoli: “Attento a Leao, è migliore di Mbappé. Vi spiego”

Napoli-Milan sfida scudetto e dalle grandi emozioni. La gara si gioca domenica 6 marzo 2022 alle 20.45 allo stadio Armando Maradona, ma la lunga vigilia è già cominciata. Napoli e Milan sono appaiate al primo posto in classifica a 57 punti con l’Inter che segue a 55 punti, ma ha una gara da recuperare col Bologna.

Il Napoli ha vinto il match di andata a San Siro in un periodo molto complicato, ora dovrà cercare un’altra vittoria per restare in vetta. Non sarà facile contro il Milan di Pioli, che nonostante le difficoltà degli ultimi tempi, è sempre una squadra da temere. In questa stagione è emerso anche il talento di Rafael Leao che Renica accosta addirittura a Mbappé. Il giocatore portoghese nella stagione 2021/22 ancora in corso, ha segnato già 11 gol e messo a referto 6 assist.

Leao-Mbappé: l’analisi di Renica

Alessandro Renica ha parlato al Corriere dello Sport del Napoli e della corsa scudetto. Durante l’intervista l’ex giocatore azzurro si è soffermato anche sulla sfida Napoli-Milan, mettendo Zielinski come uno dei protagonisti della squadra di Spalletti: “I grandi calciatori quando sbagliano una partita, come gli è successo contro la Lazio, difficilmente falliscono anche quella successiva” ha detto Renica.

L’ex giocatore del Napoli, sceglie invece Rafael Leao: “Per caratteristiche mi ricorda Mbappè“. Poi aggiunge: “Per me ha anche più tecnica di Mbappé. Nel breve, quando dribbla, è più bravo. Mbappé è più veloce quando sposta la palla e va via in sprint, sa attaccare benissimo la profondità ed è un giocatore continuo. Leao, invece, mi lascia qualche dubbio, ogni tanto si ferma. Nel girone di ritorno, pur facendo diversi gol, n on si è ancora ripetuto. A proposito, fosse stato bene, in forma, anche Ibra sarebbe stato un brutto cliente per il Napoli“.

Intanto perla sfida con il Milan, Spalletti recupera Lobotka. Da verificare ancora le condizioni di Anguissa.