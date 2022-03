Osimhen protagonista del calciomercato: ecco il progetto di De Laurentiis

Victor Osimhen ha segnato 11 gol in 22 presenze stagionali, basterebbe questo per far capire quanto incide il giocatore nigeriano. Un attaccante che davanti a se ha un margine di miglioramento incredibile. Per ora Osimhen ha ancora dei tratti da indisciplinato, ma a 23 anni gli si può perdonare qualcosa, anche perché in termini fisici è devastante. Corsa, agilità e scatto sono le sua armi migliori, così come la capacità di elevazione. Il Napoli se lo coccola, ma il calciomercato chiama Osimhen come una sirena dalla voce melliflua. Ci sono tante voci di mercato, con Il Real Madrid che pensa ad Osimhen, ma anche la Premier League.

Del futuro di Osimhen ha scritto anche Il Mattino: “Chiaro che questa sua stagione da protagonista lo mette al centro delle voglie della Premier (il Newcastle su tutti) ma De Laurentiis non pensa a una cifra bassa per darlo

via. Ha speso quasi 80 milioni per ingaggiarlo e per rinunciarvi non farà sconti eccessivi. Secondo i piani del Napoli, infatti, serve un altro anno in serie A prima di pensare all’addio. Magari un anno senza intoppi“.

Negli ultimi giorni si è fatta avanti anche la candidatura del Manchester United per Osimhen. Un interesse forte dei Reds che a fine stagione saluteranno Cristiano Ronaldo e vogliono rinnovare il parco attaccanti.

Intanto Osimhen, che ha lasciato la vetrina del gol a Insigne e Fabian in Lazio-Napoli, vuole ritornare a segnare nella sfida scudetto con il Milan. Gara in cui c’è il recupero di Lobotka ed in cui Osimhen sarà di nuovo al centro dell’attacco dei partenopei.