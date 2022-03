Napoli-Milan: Lobotka, Spalletti ha già deciso. Dubbio Anguissa

Napoli-Milan con Stanislav Lobotka in campo è più di una prospettiva per Luciano Spalletti. Corriere dello Sport azzarda già una formazione, in cui lo slovacco è titolare dal primo minuto. Il rientro nei circa 12 minuti giocati con la Lazio ha fatto intravedere lo slovacco, che ora è pronto a riprendersi il posto in mediana. Secondo il quotidiano sportivo proprio la presenza di Lobotka dal primo minuto sarà le vera novità per la sfida del Napoli con il Milan, gara che si giocherà il 6 marzo alle ore 20.45 allo stadio Maradona.

Lo stadio sarà completamente gremito, con i biglietti che sono andati polverizzati poche ore dopo la vittoria con la Lazio. Sarà l’ennesima notte da grande palcoscenico, sperando che le cose vadano meglio rispetto alla sfida con Inter e Barcellona. Oggi il Napoli riprende la preparazione al Konami Center di Castel Volturno e saranno verificati anche gli infortunati, in realtà solo Anguissa ha speranza di poter essere convocato per la sfida con il Milan, mentre è difficilissimo ipotizzare un recupero di Malcuit, Tuanzebe e Lozano. Spalletti ha già in mente la formazione del Napoli col Milan, con Lobotka che torna titolare e senza grandi stravolgimenti di formazione. La sfida del Maradona è troppo importante per azzardare soluzioni alternative dell’ultimo momento.

Intanto in casa Milan bisognerà capire le condizioni di Romagnoli, uscito per infortunio muscolare dalla sfida di Coppa Italia con l’Inter, così come bisogna valutare il possibile recupero di Ibrahimovic.