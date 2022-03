Radius offende i napoletani: “Rubano”, la risposta di De Giovanni

L’intervista di Alberto Radius a Rolling Stones sta facendo il giro del web. Il chitarrista offende i napoletani: “Rubano“. Durante l’intervista c’è un passaggio preciso in cui Radius prende una posizione netta contro il popolo partenopeo e dice apertamente: “La mia famiglia era originaria di Milano. Mio padre dopo aver lavorato all’Alfa Romeo è stato chiamato in aviazione e ha continuato con la carriera militare fino a diventare un generale stellato. Mio padre era un truffatore proprio come me. Nel senso che siamo arrampicatori della vita. Ci sappiamo arrangiare. Non alla napoletana, alla milanese. Quelli rubano, noi abbiamo soltanto voglia di fare. Io ce l’ho ancora“.

La parole di Radius a Rolling Stones hanno suscitato grandissime polemiche. Anche il famoso scrittore napoletano Maurizio De Giovanni ha deciso di rispondere al chitarrista scrivendo: “Ma é possibile che nel 2022, una rivista quale Rolling Stone che ritenevo essere di un certo spessore, acconsenta alla pubblicazione di opinioni non solo di livello bassissimo ma soprattutto manifestamente RAZZISTE…non ce l’ho affatto con chi ha reso questa ignobile dichiarazione, a costui spetterà fare i conti con la propria ignoranza ma trovo gravissimo che tale becero pensiero abbia avuto voce e risalto e mi impegnerò personalmente affinché la rivista ed il suo direttore ne paghino le conseguenze giuridiche“.

Chi è Alberto Radius

Albero Radius è nato a Roma il 1° giugno 1942. Ciò significa che ha attualmente 78 anni e che, a inizio estate 2022, ne compirà 80. Dopo il suo trasferimento a Milano ha fatto parte di gruppi musicali come I Quelli, che ha rappresentato il primissimo nucleo della Premiata Forneria Marconi.

Una svolta nella carriera di Radius c’è stata con la fondazione del complesso Formula 3, il cui nome è entrato nella storia della musica grazie al brano Questo Folle Sentimento, canzone di Lucio Battisti, con il quale ha lavorato a lungo.