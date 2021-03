Renica: “La difesa punto debole del Napoli, Champions possibile”

Alessandro Renica ex calciatore del Napoli è intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo per commentare Sassuolo-Napoli.

Nel match tra Sassuolo e Napoli sono stati commessi tanti errori dalla difesa del Napoli, che ha concesso tre gol di cui due rigori. La squadra troppo spesso soffre in retroguardia, sia per errori individuali che collettivi. Ecco il commento di Renica:

Il Napoli può entrare in Champions? Certamente. I giocatori hanno qualità. La rosa non è completa per obiettivi più ambiziosi. I calciatori stanno crescendo. Ho visto Lozano trasformato, uno Zielinski in forma incredibile, un Insigne straordinario. La difesa purtroppo è il punto dolente. Gattuso? Ai tempi miei e di Novellino una roba del genere non sarebbe mai potuto accadere che prendi un rigore del genere con gente in campo ma con la testa su Marte. Non ho mai visto un episodio, permettetemi di dire, grottesco. Hanno sbagliato tutti tranne gattuso. Eppure Gattuso ha un grande carattere.