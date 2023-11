Real Madrid Napoli: Carlo Ancelotti dovrà fare a meno di diversi infortunati nella sfida di Champions League di mercoledì.

Il Real Madrid di Carletto Ancelotti è alle prese con la preparazione per l’imminente sfida di Champions League contro il Napoli di Walter Mazzarri, in programma mercoledì.

Dopo la recente vittoria in Liga contro il Cadice, la squadra madridista ha subito iniziato a prepararsi per la quinta giornata del Gruppo C di Champions League, in cui affronterà il Napoli allo stadio Santiago Bernabéu mercoledì alle ore 21.

La sessione di allenamento ha preso avvio con un lavoro in palestra, seguito dal recupero sul campo e al chiuso per i giocatori che sono stati titolari contro il Cadice. Nel frattempo, il resto della squadra si è concentrato su esercizi mirati a migliorare il pressing, il possesso palla e le transizioni tra attacco e difesa.

Successivamente, è stata organizzata una serie di partite a campo ridotto, concludendo la sessione con esercizi di cross e conclusioni in porta. Brahim sta ancora recuperando dai suoi problemi intestinali, mentre Kepa, dopo un allenamento sia in palestra che in campo individuale, potrebbe farcela a recuperare in tempo per la partita contro gli azzurri di Mazzarri.

Tuttavia, sei giocatori non di poco conto resteranno fuori per infortunio: Arda Güler, Militão, Courtois, Tchouameni, Camavinga e Vini Jr., i quali proseguono nei loro programmi di recupero. La squadra si appresta dunque ad affrontare la sfida contro il Napoli con alcune assenze significative, a cui si è aggiunta nelle ultime ore anche quella significativa di Luka Modric.

Che tegola per Carlo Ancelotti: Luka Modric fuori con il Napoli

Nella serata di ieri, il Real Madrid ha affrontato il Cadice in un match che, oltre alla vittoria, ha portato con sé una preoccupazione in più per l’allenatore Carlo Ancelotti: un problema fisico riscontrato da Luka Modric.

“Modric ha un sovraccarico all’ischio, penso sia proprio questo. Ha giocato molto bene, in una posizione che non è la sua a livello difensivo,” ha dichiarato Ancelotti.

Le notizie successive al match forniscono ulteriori dettagli sull’infortunio del centrocampista croato. Secondo quanto riportato dalla Cope, c’è ottimismo riguardo all’infortunio, apparentemente non si tratta di un problema grave. Tuttavia, è praticamente certo che Modric dovrà saltare la prossima sfida di Champions League contro il Napoli, in programma mercoledì.

La notizia rappresenta un ulteriore colpo per Ancelotti, che si trova ora a fronteggiare la possibilità di dover fare a meno di uno dei suoi pilastri nel centrocampo.