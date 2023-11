L’attaccante del Napoli Victor Osimhen si è dimostrato in ottima forma in vista del match contro il Real Madrid. Le ultime sul fronte infortunati.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Il Napoli si è allenato questa mattina all’SSCN Konami Training Center di Castel Volturno in preparazione per il match contro il Real Madrid, in programma mercoledì allo Stadio Bernabeu. L’importante sfida rappresenterà la quinta giornata del Girone C di Champions League, con il calcio d’inizio previsto per le ore 21. Sotto la guida di Walter Mazzarri, gli azzurri hanno svolto una serie di esercizi per mettere a punto la strategia da adottare.

La sessione di allenamento è iniziata con una fase di riscaldamento e torello, per poi proseguire con attività tecniche e tattiche seguite da una partitina finale. Durante questa intensa sessione di lavoro, uno dei giocatori che si è distinto è stato Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano è apparso in grande forma e ha dimostrato di essere uno dei protagonisti della partitina. La sua prestazione potrebbe valergli una maglia da titolare nella sfida contro il Real Madrid, un’opportunità che Osimhen sembra deciso a cogliere al volo.

Nel frattempo, sono stati forniti aggiornamenti sul fronte degli infortunati. Jesper Lindstrom ha svolto terapie e lavoro personalizzato in palestra e sul campo. Anche Mario Rui ha seguito un programma di terapie e lavoro specifico in palestra. Entrambi i giocatori saranno costretti a saltare la gara di Madrid. Tuttavia, i tempi di recupero per entrambi sembrano seguire i tempi previsti e si prevede che avranno bisogno di qualche settimana per tornare in campo al pieno delle loro capacità.

Il Napoli si sta preparando al meglio per l’importante sfida contro il Real Madrid, e la forma straordinaria di Victor Osimhen rappresenta sicuramente un punto di forza per gli azzurri.