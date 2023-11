Fabiano Santacroce, ex difensore del Napoli, rivela un messaggio di sostegno inviato a Walter Mazzarri dagli ex giocatori azzurri.

NAPOLI – Fabiano Santacroce, ex difensore del Napoli, in una recente intervista a Vikonos Web Radio/TV, ha condiviso interessanti retroscena e opinioni sul Napoli di Walter Mazzarri, evidenziando l’unità e l’entusiasmo all’interno della squadra.

Santacroce e il Messaggio di Sostegno a Mazzarri dagli Ex Azzurri

Secondo Santacroce, la recente vittoria del Napoli a Bergamo non è stata solo un trionfo in termini di punti, ma anche un importante iniezione di morale. “Tutti noi ex azzurri abbiamo inviato un video messaggio di incoraggiamento a Mazzarri,” ha rivelato, sottolineando l’importanza dell’apporto emotivo di Mazzarri nell’ambiente napoletano.

La Visione di Santacroce sul Napoli di Mazzarri

Santacroce ha espresso fiducia nelle capacità tattiche di Mazzarri, affermando che il Napoli necessita principalmente di ritrovare la condizione psicofisica per tornare a essere una squadra competitiva. Ha elogiato l’atteggiamento della squadra contro l’Atalanta e ha messo in luce l’importanza di mantenere un ambiente positivo dopo l’era Garcia.

La Situazione del Terzino e la Strategia contro il Real Madrid

Parlando dell’emergenza terzino, Santacroce ha consigliato di non optare per giocatori svincolati, ma di adattare giocatori come Juan Jesus o puntare su giovani talenti come Zanoli. Ha anche condiviso le sue aspettative per la partita contro il Real Madrid e sottolineato l’importanza della sfida contro l’Inter in Serie A.

Lintervento di Santacroce offre uno sguardo approfondito sull’attuale situazione del Napoli e sulle strategie per affrontare le prossime partite cruciali in campionato e in Champions League. La sua visione positiva e il messaggio di sostegno degli ex giocatori azzurri a Mazzarri rappresentano un segnale forte di fiducia e di unità all’interno del club.