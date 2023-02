Real-Kvara, Longhi: “Ci credo e non ci credo. Il Milan non lo prese per un motivo”

Bruno Longhi dichiara che ci crede e non ci crede sull’interesse del Real Madrid per Kvara e rivela che il Milan non lo prese per un motivo

Nel corso del suo intervento a Radio Goal, sulle frequenze di Kiss Kiss, il conduttore Valter De Maggio ha elogiato il lavoro compiuto da Cristiano Giuntoli soprattutto in riferimento all’ultima campagna acquisti e cessioni estiva svolta dal Napoli. Il giornalista ha dichiarato: “L’affare Khvicha Kvaratskhelia è stato incredibile. Forse sarebbe un po’ esagerato definirlo il colpo del secolo, ma pagare appena dieci milioni di euro un giocatore del genere è stato un qualcosa di davvero eccezionale”.

Longhi non sa che un calciatore come Kvaratskhelia serva al Real Madrid

“Dovremmo tutti alzarci in piedi e tributare una doverosa standing ovation a Cristiano Giuntoli, Direttore Sportivo del sodalizio campano”, ha proseguito Valter De Maggio nel corso del suo intervento in radio, applaudendo i grandi acquisti di mercato concretizzati dal ds ex Carpi.

Il giornalista Bruno Longhi ha commentato così sulla notizia di mercato che sta circolando negli ultimi giorni: “Real Madrid su Kvaratskhelia? Ci credo e non ci credo. Il calciatore merita, ma non so se gli spagnoli abbiano bisogno di un calciatore simile in quel ruolo. Il Milan non prese il georgiano perché aveva Leao”.