Dionisi: “Sarà un Sassuolo gagliardo contro il Napoli. Kvara da limitare”

Alessio Dionisi dichiara che sarà un Sassuolo gagliardo contro il Napoli e che Kvaratskhelia è da limitare

Conferenza stampa di presentazione di Sassuolo-Napoli per Alessio Dionisi, allenatore degli emiliani. Il tecnico ha risposto alle domande dei giornalisti: “Raddoppi dei centrocampisti su Kvara? Giocheremo a due o a tre in mezzo al campo, dipende dalle situazioni. Stiamo cercando di rendere più elastico il centrocampo, a volte se non sei bravo a rimetterti a posto il Napoli poi ti prende in ripartenza. Dovremo essere bravi nella testa pensando di dover correre, Kvara avrà delle opportunità ma dovremo limitare o non permettere il due contro uno per loro, l’obiettivo è arrivarci in parità, un centrocampista o un esterno dovrà dare parità, se ci portiamo il difensore diventa difficile avere superiorità o parità in area”.

Per Dionisi il Sassuolo deve avere una piccola presunzione di poter battere il Napoli

Dionisi ha poi proseguito: “È difficile essere sempre ben posizionati in ogni situazione. Sono convinto che faremo una partita gagliarda”.

“A tutti gli allenatori piacerebbe una squadra che gioca e soffre e difende insieme. Noi sul giocare abbiamo pochi dubbi ma non va dimenticato che l’identità di una squadra è anche mettere disponibilità, si è visto nelle ultime partite”.

“Tutto questo potrebbe non bastare domani perché si parla di numeri pazzeschi del Napoli ma da parte nostra dovrebbe esserci una piccolissima ‘presunzione’ di pensare di poter battere il Napoli sapendo che non sarà facile. All’andata siamo stati bravi nell’attaccare ma non nel finalizzare e meno bravi nel difenderci, dovremo essere più bravi”.