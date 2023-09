Ravezzani: “Donnarumma titolare a San Siro? Scelta non affidabile. Lo fischieranno…”

Il giornalista Fabio Ravezzani mette in discussione la scelta di Donnarumma come titolare a San Siro per Italia-Ucraina.

Il giornalista Fabio Ravezzani ha espresso dubbi sulla decisione di schierare Gianluigi Donnarumma come titolare nella partita di questa sera tra Italia e Ucraina, valida per le qualificazioni europee.

Secondo Ravezzani, la decisione di schierare Donnarumma potrebbe non essere la più affidabile preferendogli Guglielmo Vicario, una scelta più sicura sotto i pali. L’ex portiere del Milan infatti è spesso sotto i riflettori e soggetto a una pressione considerevole. Queste le sue parole:

“Stasera Donnarumma titolare a San Siro. Personalmente ritengo che Vicario sia più affidabile. Ci sarà poi il problema dei fischi, ma un professionista che fa una scelta così impopolare come la sua deve metterli in preventivo e non farci caso. In bocca al lupo per lui e per noi”.

L’augurio di Ravezzani è che Donnarumma dimostri il suo valore e che la decisione si riveli vincente per l’Italia.