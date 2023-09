Durante: “Raspadori? Un panchinaro pagato troppo dal Napoli”

L’operatore di mercato, Sabatino Durante, si è soffermato sull’attuale ruolo di Giacomo Raspadori nel Napoli di Rudi Garcia.

Sabatino Durante, noto operatore di mercato e esperto di calcio internazionale, ha condiviso le sue riflessioni sulle scelte tattiche del tecnico Rudi Garcia durante una recente intervista su Radio Marte nel programma “Forza Napoli Sempre”.

Durante l’intervista, Durante ha sollevato una questione cruciale: l’adeguatezza del ruolo di Raspadori nell’attuale formazione del Napoli. Secondo l’esperto, “Il Napoli non può tirar fuori Kvaratskhelia per schierare l’ex Sassuolo da esterno”. Questa osservazione mette in luce l’importanza di trovare il giusto equilibrio nelle posizioni dei giocatori per massimizzare le loro potenzialità.

“Gira voce che Raspadori venga usato in un altro ruolo anche in Nazionale? Non sarei d’accordo. Eppure, pare che stasera giochi esterno anche in Nazionale? E’ una ca***ta. Giacomo è un centravanti di manovra, può fare la seconda punta, ma non va spostato in una posizione che rischia di snaturarlo“.

L’esperto ha inoltre commentato l’investimento economico del Napoli su Raspadori, affermando che il club potrebbe aver pagato troppo per un giocatore destinato a sedere in panchina, dato l’attuale contesto della squadra.

“Il Napoli lo ha pagato tanto, forse troppo per quello che può fare, ovvero la panchina in una rosa come quella attuale. Deve fare la riserva di Osimhen, oppure devi giocare con il 4-4-2. In caso contrario, Raspadori è un panchinaro, punto e basta. Occorre chiarire, altrimenti si continua a tirare fuori Kvaratskhelia, ovvero l’unico giocatore del Napoli a dover giocare sempre, insieme a Victro Osimhen: gli dai la maglia e poi scegli gli altri nove”.