Rai – Paganini lancia dubbi sulla regolarità del campionato

Paolo Paganini della Rai lancia qualche dubbio sulla regolarità del campionato di Serie A dopo le penalizzazioni Juve.

“Buonasera. Ma qualcuno si è chiesto se questa sentenza di 15 punti di penalizzazione alla Juventus emessa a gennaio e applicata subito con gli strascichi che porta, che riflessi avrà sul campionato? Si può parlare di “regolarità” di questo campionato?” questo è quanto ha scritto il giornalista della Rai Paolo Pagini.

Ovviamente la Juventus ora avrà la possibilità di rivolgersi al Collegio di garanzia del Coni, che potrà annullare la sentenza o confermarla. Ma se Paolo Paganini si chiede se questo campionato sia regolare, a questo punto ci sorge qualche domanda.

Era regolare il campionato quando Pjanic non è stato espulso? Eppure Orsato ha ammesso l’errore a qualche anno di distanza.

Era regolare il campionato quando viene assegnato un rigore alla Juve, nonostante fosse stato Cuadrado a piazzare la sua gamba tra quelle di Perisic, cadendo in maniera plateale? Anche in questo caso Calvarese ha ammesso di aver sbagliato il fischio.

Insomma dopo le penalizzazioni alla Juve ci si chiede se il campionato è regolare, mentre in passato tanti problemi non sono stati fatti. La giustizia sportiva è intervenuta in questo momento, perché grazie all’indagine Prisma della procura di Torino sono state trovate nuove prove per riaprire il processo plusvalenze. Dunque in precedenza la giustizia sportiva non poteva fare altro.