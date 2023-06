PREMIAZIONE CONCORSO LETTERARIO L’AIUOLA DELLA POESIA

Domenica 18 giugno 2023 si è svolta la Premiazione del Concorso Letterario L’Aiuola della Poesia 2a edizione dell’Associazione I Pollici Verdi di Scampia nel Parco Corto Maltese. L’evento è stato moderato dalla referente del progetto la poetessa Monica Stravino e dal Presidente dei Pollici Verdi Enzo Sorrentino. Erano presenti i giurati del concorso:

Niko Mucci, poeta e attore del TAN di Napoli, il poeta Vincenzo Tafuri, la Ambassador Forum Turismo Sostenibile e prof.ssa di Lettere Silvana Virgilio; il quarto giurato, il critico letterario Aldo Cervo, non potendo essere presente, ha inviato i suoi saluti. Ad accompagnare i poeti nella declamazione è stata la maestra di musica Silvana Fusco con la sua cetra. Alla premiazione hanno partecipato anche il referente dell’Aiuola della Musica del Parco Corto Maltese Pietro Vitale, jazzista di Cava de’ Tirreni di fama internazionale e l’Assessore al Verde 8a Municipalità Claudio Di Pietro.

L’evento è iniziato con un piacevole fuori programma, un poeta presente nel pubblico Francesco Barone è intervenuto con la declamazione di una sua poesia dal messaggio carico di buoni sentimenti.



I vincitori del Premio dell’Aiuola della Poesia 2023 della sez. Studenti e sez. Adulti sono stati premiati con una pergamena e un omaggio floreale, una pianta di orchidea, non fiori recisi, ma una pianta che è simbolo di speranza e prosperità.

I vincitori del Premio dell’Aiuola della Poesia 2023 della sez. adulti sono risultati:

1° Premio: Vittorio Capuozzo con la poesia dal titolo Padre;

2° Premio: Maria Paola Puoti con la poesia dal titolo Terra;

3° Premio: Anna Nervo con la poesia dal titolo Il Mondo Ideale;

La Menzione Speciale della giuria è andata alla lirica Vento d’Amore di Anna Nervo, dedicata all’Aiuola del Pesco di Sasy e a tutti gli angeli prematuramente scomparsi.

I vincitori del Premio dell’Aiuola della Poesia 2023 sez. studenti Scuola Secondaria II grado sono risultati:

I° Premio: Selene Russo con la poesia dal titolo Finché le nuvole avranno forma – Liceo Linguistico ISISS Amaldi-Nevio di S. Maria Capua Vetere (CE);

2° Premio: Martina di Caprio con la poesia L’Amore a Piccola età – Liceo Linguistico ISISS Amaldi-Nevio di S. Maria Capua Vetere (CE);

3° Premio: Oskar Welc con la poesia dal titolo La Rosa d’Autunno – Liceo Linguistico ISISS Amaldi-Nevio di S. Maria Capua Vetere (CE).

I giovani poeti premiati sono stati accompagnati da parenti, amici e anche dalla loro prof.ssa di lettere Sofia Petorella. Il poeta Vincenzo Tafuri è intervenuto con la declamazione della sua lirica Il Singhiozzo della Terra dedicata all’alluvione che ha colpito l’Emilia Romagna. A concludere l’evento è stata Monica Stravino che ha declamato la sua poesia Un Mondo Migliore.

È stata una domenica mattina vissuta all’insegna di forti emozioni grazie ai poeti e a tutti i presenti che hanno reso così speciale questo evento che si è tramutato in una vera e propria festa della poesia, della musica, della cultura, della solidarietà e dell’amicizia. Il Parco Corto Maltese, in particolare l’Aiuola della Lettura con gli alberi di tiglio, è stata una cornice suggestiva per questa manifestazione. Difatti il Parco pubblico Corto Maltese di Scampia è un esempio di riqualificazione del territorio è un vasto spazio verde con 24 Aiuole tematiche decorate da murales, installazioni artistiche, opere scultoree in legno, con aree giochi per i bambini, aree per praticare sport, un’area attrezzata per gli amici a quattro zampe, con un orto didattico e tantissime piante, fiori, alberi… tutto curato dai volontari dei Pollici Verdi che con il loro incessante lavoro di manutenzione hanno reso questo luogo un’oasi accogliente non solo per i residenti ma è ormai meta di un turismo sostenibile!

Monica Stravino