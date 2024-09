Politano e l’appello ai tifosi: “Vogliamo farvi vivere nuove domeniche indimenticabili”

L’esterno del Napoli Matteo Politano analizza la stagione in corso, il ritorno di Conte e l’impatto dei nuovi acquisti.

Matteo Politano, esterno del Napoli, ha recentemente condiviso le sue impressioni sulla stagione in corso e sull’andamento della squadra durante un’intervista esclusiva con Radio CRC, direttamente da Castel Volturno. Le sue dichiarazioni offrono uno sguardo interessante sulle prime giornate del campionato di Serie A e sulle dinamiche interne al club partenopeo.

Il rapporto con Antonio Conte e l’impressione su Lukaku

Politano ha speso parole di grande apprezzamento prima per l’allenatore Antonio Conte poi per Romelu Lukaku, recentemente arrivato al Napoli: “Rapporto con Conte? E’ stato bello ritrovarsi con il mister dopo i mesi passati all’Inter. L’ho ritrovato bene, motivato, sempre pronto a lavorare tanto. Tatticamente è un contesto diverso: all’Inter giocavamo col 3-5-2, le cose sono cambiate, ma l’intensità degli allenamenti è rimasta uguale. Io e Kvara siamo più vicini alla porta, ma spesso capita che scambiamo posizione con il quinto di centrocampo per variare un po’ la posizione. Ci stiamo trovando bene, ma siamo all’inizio e c’è ancora tanto da lavorare. Abbiamo la fortuna di giocare insieme da tanti anni, ci conosciamo a memoria e sappiamo che dobbiamo occupare varie posizioni. L’importante è tenere sempre gli spazi occupati”.

L’esterno azzurro ha sottolineato come la presenza di Lukaku porti entusiasmo e personalità, agevolando anche i movimenti dei compagni grazie alla sua capacità di proteggere la palla e fungere da punto di riferimento in attacco: “Impatto Lukaku? Ragazzo fantastico, giocatore forte; sempre meglio avere un calciatore così in squadra, perché porta entusiasmo e personalità. La sua carriera parla per lui. Lukaku agevola anche i movimenti dei compagni? Romelu è un riferimento, sai che lo trovi sempre lì, protegge la palla e a campo aperto è un ‘animale’…”.

Neres impressiona, Napoli con una fascia destra formidabile

Politano ha anche elogiato David Neres, nuovo acquisto del Napoli: “Cosa mi ha colpito di più di Neres? E’ giusto che in una squadra forte come il Napoli ci siano almeno due giocatori quasi dello stesso livello per ruolo, perché ci sono cinque cambi e tanti impegni. David si è presentato benissimo, sia nello spogliatoio sia in campo, risultando subito protagonista. Ragazzo bravo, di grande qualità: mi ha impressionato. A destra il Napoli ha la fascia più forte d’Italia? Sarà il campo a dirlo”.

L’esterno ha confermato che il Napoli dispone di una fascia destra molto competitiva, lasciando al campo il compito di confermare se effettivamente è la migliore d’Italia.

Vittoria sul Parma: un segnale di compattezza ritrovata

Riguardo alla recente vittoria del Napoli contro il Parma, Politano ha dichiarato: “È stata una partita intensa e sudata fino all’ultimo. Questa vittoria ci ha aiutato a ritrovare la compattezza che avevamo perso l’anno scorso. Siamo felici di aver recuperato lo spirito di squadra.” Politano ha aggiunto che, dopo la partita, c’era grande felicità nello spogliatoio e che ci sono aspetti da migliorare al ritorno dei giocatori dalla sosta per le Nazionali.

McTominay e Gilmour: due rinforzi preziosi

Sulla possibile aggiunta di Scott McTominay e Billy Gilmour, Politano ha espresso entusiasmo: “Sono due giocatori eccezionali che potranno darci un grande contributo. McTominay ha grande personalità e fisico, mentre Gilmour è molto talentuoso. Entrambi completeranno un centrocampo già forte e porteranno entusiasmo ed esperienza.”

Passione per la Formula 1 e affetto per i tifosi del Napoli

Politano ha anche condiviso la sua passione per la Formula 1, sebbene abbia dovuto saltare il Gran Premio di domenica scorsa per impegni familiari: “Sono stato un po’ triste per non aver potuto seguire la gara, ma sono felice per la Ferrari e per il grande risultato di Leclerc.” Infine, ha parlato dell’affetto dei tifosi del Napoli, sottolineando quanto sia bello sentirli sempre al fianco della squadra: “I nostri tifosi sono fantastici. Anche quest’anno ci stanno sostenendo con lo stesso entusiasmo di sempre, e sta a noi regalare loro nuove domeniche indimenticabili.”