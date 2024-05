Polemiche per la convocazione di Fagioli in Nazionale dopo lo scandalo scommesse. Politano resta a casa

Luciano Spalletti ha convocato Nicolò Fagioli per l’Europeo, nonostante la squalifica per calcioscommesse. I tifosi del Napoli sono furiosi per l’esclusione di Politano.

La lista dei pre-convocati di Luciano Spalletti per l’Europeo ha suscitato non poche polemiche, soprattutto tra i tifosi del Napoli. Il motivo? La presenza di Nicolò Fagioli e l’esclusione di Matteo Politano.

Fagioli, centrocampista della Juventus, era stato squalificato per sette mesi a causa di uno scandalo legato alle scommesse sul calcio. Solo una settimana fa, il giovane talento è tornato in campo contro il Bologna dopo mesi di stop forzato e lontano dal ritmo partita.

Nonostante questa situazione, Spalletti ha deciso di convocare Fagioli, scatenando l’ira dei tifosi del Napoli. Questi ultimi non hanno digerito l’esclusione di Matteo Politano, considerato da molti come uno dei migliori giocatori degli azzurri in una stagione disastrosa.

Le critiche sono state feroci sui social network e sulle pagine dei tifosi partenopei. Molti hanno definito “inconcepibile” la scelta del commissario tecnico, che ha preferito chiamare un giocatore appena rientrato dopo sette mesi di squalifica per scommesse, invece di premiare le prestazioni di un calciatore come Politano.

Lo scandalo delle scommesse ha coinvolto anche altri giocatori della Nazionale italiana, come Sandro Tonali. Fagioli era stato fermato e sanzionato con una multa di 12.500 euro e sette mesi di stop, prima di poter tornare in campo la scorsa settimana.

La decisione di Spalletti di convocare il centrocampista bianconero ha sollevato critiche non solo per l’esclusione di Politano, ma anche per il messaggio che potrebbe trasmettere ai giovani calciatori. Alcuni tifosi hanno sottolineato come questa scelta possa essere vista come un’accettazione delle violazioni delle regole sportive e un esempio poco edificante per le nuove generazioni.

Nonostante le polemiche, Spalletti sembra aver fatto la sua scelta e Fagioli sarà parte del gruppo che affronterà l’Europeo. Resta da vedere se il giovane centrocampista riuscirà a convincere i suoi detrattori con le prestazioni sul campo o se le critiche continueranno ad accompagnarlo durante la competizione.