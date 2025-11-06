6 Novembre 2025

Piuttosto che farti giocare, metto uno in meno | Noa Lang completamente fuori di testa: Conte ha deciso

Lorenzo Gulotta 6 Novembre 2025
Piuttosto che farti giocare, metto uno in meno | Noa Lang completamente fuori di testa: Conte ha deciso

Lang-Imago-Napolipiu.com

Il giocatore ex PSV oramai sembra sempre più ai margini del progetto azzurro. Servirà uno scossone immediato.

Antonio Conte non è tipo da compromessi, e lo sta dimostrando ancora una volta. La gestione di Noa Lang è diventata uno dei casi più discussi nello spogliatoio: l’allenatore non tollera cali di concentrazione o atteggiamenti sopra le righe. L’olandese, arrivato per essere uno dei protagonisti, si ritrova ora ai margini, segnale chiaro che qualcosa si è rotto.

Negli ultimi allenamenti il messaggio è stato inequivocabile. Il tecnico ha preferito provare soluzioni insolite, persino adattando giocatori di ruolo difensivo sulla fascia offensiva pur di non concedere spazio a Lang. Una scelta che racconta più di mille parole la distanza ormai creatasi tra i due.

All’interno dello spogliatoio, la situazione è diventata argomento quotidiano. L’olandese, dal canto suo, sembra sempre più insofferente: la frustrazione per la mancanza di minuti e il difficile rapporto con l’allenatore stanno minando la sua serenità. E quando il clima diventa teso, la convivenza si fa quasi impossibile.

Conte non è disposto a cedere di un millimetro. Per lui la squadra viene prima di tutto, e nessuno può permettersi di mettere in discussione la sua autorità. È una filosofia che ha sempre applicato ovunque sia andato, e Lang non fa eccezione. La porta resta aperta solo per chi dimostra umiltà e spirito di sacrificio.

Osservato speciale

La società osserva con attenzione, consapevole che la situazione non può trascinarsi troppo a lungo. Tenere in panchina un giocatore di grande valore economico e tecnico pesa non solo a livello sportivo, ma anche gestionale. Tuttavia, prendere posizione contro Conte appare impensabile.

Se qualcosa non cambierà, la separazione sembra inevitabile. Diversi club si sono già informati, pronti a offrire una nuova occasione all’olandese. Ma il messaggio di Conte è chiaro: in questa squadra gioca solo chi dimostra di meritarselo ogni giorno, in campo e fuori.

Lang-LegaSerieA-Napolipiu.com

Le prove

In settimana, al posto di Lang, è stato provato Elmas come ala sinistra, segnale chiaro di come le gerarchie stiano cambiando. Nelle scorse partite, addirittura come anticipato, erano stati testati anche alcuni terzini sinistri in quella posizione, a testimonianza del momento complicato dell’olandese.

Se la situazione non dovesse cambiare nelle prossime settimane, una cessione a gennaio appare sempre più probabile. Lang non sembra rientrare pienamente nei piani tecnici e il club potrebbe decidere di monetizzare prima che il suo valore si abbassi ulteriormente. Molto dipenderà dalle prossime gare e dalle eventuali offerte, ma il segnale è chiaro

Altro

Conte

Beukema, sai qual è il tuo posto? A mangiare pizze e sfogliatelle | CONTE LO HA FATTO FUORI: è ufficiale

Marco Fanfani 6 Novembre 2025
leao-lapresse-napolipiu.com

Addio Rafa Leao: arrivata la decisione last minute | Per Allegri era troppo importante non avere un solista

Lorenzo Gulotta 6 Novembre 2025
bremer-GettyImages-napolipiu.com

BREMER OUT FINO A MARZO: la ricaduta lo terrà fuori altri 6 mesi | Peggio di un crociato saltato

Marco Fanfani 5 Novembre 2025
Orsolini-Italpress-Napolipiu.com

“CONFERMIAMO LA FRATTURA” | Fantallenatori in lacrime: la diagnosi è una mazzata per Orsolini

Lorenzo Gulotta 5 Novembre 2025
Walter Mazzarri (lapresse) - napolipiu

Walter Mazzarri torna in Serie A: squadra ideale per il suo iconico 3-4-2-1 | Contratto di 6 mesi

Marco Fanfani 5 Novembre 2025
Tifosi Napoli

Tifosi del Napoli in pericolo di vita: scattato l’allarme rosso “sicurezza” | Restate in casa e non andate allo Stadio

Marco Fanfani 5 Novembre 2025

Ultimissime

Lang-Imago-Napolipiu.com

Piuttosto che farti giocare, metto uno in meno | Noa Lang completamente fuori di testa: Conte ha deciso

Lorenzo Gulotta 6 Novembre 2025
Conte

Beukema, sai qual è il tuo posto? A mangiare pizze e sfogliatelle | CONTE LO HA FATTO FUORI: è ufficiale

Marco Fanfani 6 Novembre 2025
André-Frank Zambo Anguissa (LaPresse) Napolipiu

Gazzetta dello Sport: “Meno male che Frank Anguissa c’è”

redazione 6 Novembre 2025
leao-lapresse-napolipiu.com

Addio Rafa Leao: arrivata la decisione last minute | Per Allegri era troppo importante non avere un solista

Lorenzo Gulotta 6 Novembre 2025
89a26bf247

Corriere dello Sport: “Napoli, la rinascita di Elmas e la scoperta di Gutierrez: due certezze per Conte”

redazione 6 Novembre 2025