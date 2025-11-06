Piuttosto che farti giocare, metto uno in meno | Noa Lang completamente fuori di testa: Conte ha deciso
Il giocatore ex PSV oramai sembra sempre più ai margini del progetto azzurro. Servirà uno scossone immediato.
Antonio Conte non è tipo da compromessi, e lo sta dimostrando ancora una volta. La gestione di Noa Lang è diventata uno dei casi più discussi nello spogliatoio: l’allenatore non tollera cali di concentrazione o atteggiamenti sopra le righe. L’olandese, arrivato per essere uno dei protagonisti, si ritrova ora ai margini, segnale chiaro che qualcosa si è rotto.
Negli ultimi allenamenti il messaggio è stato inequivocabile. Il tecnico ha preferito provare soluzioni insolite, persino adattando giocatori di ruolo difensivo sulla fascia offensiva pur di non concedere spazio a Lang. Una scelta che racconta più di mille parole la distanza ormai creatasi tra i due.
All’interno dello spogliatoio, la situazione è diventata argomento quotidiano. L’olandese, dal canto suo, sembra sempre più insofferente: la frustrazione per la mancanza di minuti e il difficile rapporto con l’allenatore stanno minando la sua serenità. E quando il clima diventa teso, la convivenza si fa quasi impossibile.
Conte non è disposto a cedere di un millimetro. Per lui la squadra viene prima di tutto, e nessuno può permettersi di mettere in discussione la sua autorità. È una filosofia che ha sempre applicato ovunque sia andato, e Lang non fa eccezione. La porta resta aperta solo per chi dimostra umiltà e spirito di sacrificio.
Osservato speciale
La società osserva con attenzione, consapevole che la situazione non può trascinarsi troppo a lungo. Tenere in panchina un giocatore di grande valore economico e tecnico pesa non solo a livello sportivo, ma anche gestionale. Tuttavia, prendere posizione contro Conte appare impensabile.
Se qualcosa non cambierà, la separazione sembra inevitabile. Diversi club si sono già informati, pronti a offrire una nuova occasione all’olandese. Ma il messaggio di Conte è chiaro: in questa squadra gioca solo chi dimostra di meritarselo ogni giorno, in campo e fuori.
Le prove
In settimana, al posto di Lang, è stato provato Elmas come ala sinistra, segnale chiaro di come le gerarchie stiano cambiando. Nelle scorse partite, addirittura come anticipato, erano stati testati anche alcuni terzini sinistri in quella posizione, a testimonianza del momento complicato dell’olandese.
Se la situazione non dovesse cambiare nelle prossime settimane, una cessione a gennaio appare sempre più probabile. Lang non sembra rientrare pienamente nei piani tecnici e il club potrebbe decidere di monetizzare prima che il suo valore si abbassi ulteriormente. Molto dipenderà dalle prossime gare e dalle eventuali offerte, ma il segnale è chiaro