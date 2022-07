Pistocchi: “Napoli meno forte della scorsa stagione, serve la forza delle idee”

Maurizio Pistocchi è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per parale del calciomercato degli azzurri. La società di Aurelio De Laurentiis ha perso Insigne, Mertens, Koulibaly e Ospina e secondo il giornalista in questo momento “Il Napoli è sicuramente meno forte e competitivo della scorsa stagione. Ad esempio perdere un giocatore come Ospina non è assolutamente semplice. Nel calcio chi ha più soldi vince, ma si può compensare l’assenza di budget con la forza delle idee. Magari andando a prendere giocatori in quei mercato dove costano di meno“.

Cosa che ha fatto il Napoli con Kvaratskhelia ad esempio, oppure Solbakken che arriverà a gennaio. Inoltre ha preso anche Ostigard dal Brighton: “Secondo me è l’alternativa a Rrahmani e non a Koulibaly. È sicuramente un ottimo giocatore, ha grande esplosività e senso della posizione“.