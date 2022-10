Pistocchi: “Ho visto il Napoli di Maradona e di Sarri, ma questo…”

Il Napoli batte i Rangers in Champions League e infilano la quinta vittoria, arriva la reazione di Maurizio Pistocchi.

Un’altra partita da applausi quella della squadra di Spalletti che applaude i suoi giocatori. Questa volta il Napoli sembra aver fatto il minimo sindacale per mettere al sicuro la vittoria in ghiaccio dopo 20 minuti circa. La squadra azzurra, priva di Kvaratskhelia, Anguissa e Osimhen, solo per citarne qualcuno, ha deciso di continuare a dominare il campo ma di non spendere troppe energie e nonostante tutto dopo la doppietta di Simeone (premiato come Mvp) ha trovato anche il terzo gol da record di Ostigard.

Napoli-Rangers: la reazione di Pistocchi

Insomma una squadra che in questo momento sembra veramente inarrestabile. Al termine del match è arrivata la reazione di Maurizio Pistocchi che ha scritto: “Ho visto il Napoli di Maradona, mi faceva impazzire, ma era Lui più 10. Ho visto il Napoli di Sarri, tanta roba, ma era il gioco di Sarri più che dei giocatori. Questo Napoli è di tutti, di Spalletti, di chi gioca e di chi aspetta, e della sua gente. E mi diverte da morire“.

Una sensazione che è stata confermata da molti addetti ai lavori. Perché anche se in questo Napoli ci sono individualità importanti come Kvaratskhelia, si vede una collettività ed una unità di gruppo importante, sottolineata anche dall’abbraccio di Osimhen a Simeone al termine di Napoli-Rangers.