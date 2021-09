Pistocchi esalta il Napoli: “E’ primo in tutto, ve lo dimostro” – Foto

Maurizio Pistocchi commenta Napoli-Cagliari mettendo in evidenza anche il dato sul possesso palla degli azzurri di Spalletti. I due gol segnati al Cagliari portano il Napoli di nuovo primo in classifica. Gli azzurri hanno dominato la partita con i sardi, anche se Mazzarri ha detto che sono state create poche palle gol. Pistocchi evidenzia il dato sul possesso palla del Napoli e su twitter scrive: “Il Napoli, 1^ in classifica, è anche 1^ per possesso palla medio-61.3%-e per la miglior diff.reti +14. Inoltre, la sua porta è la meno perforata : appena 2 i gol subiti. Vuoi vedere che il possesso-palla serve a qualcosa?“.

