Pedullà: “Osimhen nel giro dei grandi bomber, il Napoli può cederlo. Spalletti perché cambiare?”

Alfredo Pedullà fa il punto sulle novità di calciomercato del Napoli, in particolare su Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano piace in Premier League e questo non è un segreto, ma Pedullà ai microfoni di Radio Kiss Kiss dice: “Al momento non c’è stata ancora un’offerta precisa al club azzurro. Osimhen finisce nel giro dei grandi bomber, cioè c’è il Manchester City che ha preso Haaland, poi il Bayern Monaco che non vuole liberare Lewandowski al Barcellona, il Real Madrid che segue Mbappè. Sistemati questi tasselli, chi resta con il cerino in mano può fare un’offerta Osimhen, che viene ritenuto un ottimo calciatore”.

Dunque la dimensione di Osimhen è destinata ai club d’élite d’Europa: “De Laurentiis può cedere Osimhen per almeno 90 milioni di euro, che magari possono essere 80 più 10 di bonus, oppure 90 più 5 di bonus“.

Pedullà parla anche del futuro di Luciano Spalletti: “Io credo che il tecnico toscano resterà sulla panchina del Napoli. Non avrebbe alcun senso ricominciare di nuovo daccapo con un altro allenatore. Anche perché qualcosa è stato raccolto, Spalletti ha portato il Napoli in Champions League. Cambiare guida tecnica ogni anno significa ripartire sempre da zero, a cosa può servire questo? In questo momento Spalletti resta l’allenatore del Napoli“.