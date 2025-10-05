Pazzesca rivelazione su Maradona: aveva firmato con un altro club di Serie A | Il Napoli è stato un ripiego
Il celeberrimo campione argentino che ha fatto la storia del club partenopeo, sarebbe dovuto approdare in un’altra squadra.
Una rivelazione sorprendente scuote il mondo del calcio: Diego Armando Maradona, simbolo assoluto del Napoli, avrebbe inizialmente firmato con un altro club di Serie A. La notizia cambia la prospettiva sulla storia del Pibe de Oro in Italia e apre scenari mai immaginati.
Secondo quanto emerge, Maradona aveva già un accordo di massima con un’altra società, che aveva messo sul tavolo cifre importanti e garanzie tecniche. La trattativa sembrava ben avviata, e i tifosi di quel club sognavano di vedere il campione argentino vestire la loro maglia. L’arrivo a Napoli fu quindi una scelta che, inizialmente, non sembrava scontata.
Il Napoli, però, riuscì a convincere Maradona grazie a una combinazione di fattori: l’affetto della città, il progetto sportivo e la promessa di diventare il fulcro del club. La città partenopea si mobilitò subito, accogliendo il suo idolo con entusiasmo e creando un legame che sarebbe rimasto indelebile nella storia del calcio.
La trattativa segreta con l’altro club rimase a lungo nell’ombra, conosciuta solo da pochi addetti ai lavori. Nel tempo, la leggenda di Maradona a Napoli ha completamente oscurato quell’altra possibilità. La città e i tifosi partenopei non hanno mai smesso di celebrare il loro campione, che ha portato il club a trionfi storici, compresi due scudetti e una Coppa Italia oltre che la Coppa Uefa.
Il leader degli azzurri
Maradona, una volta arrivato a Napoli, si impose immediatamente come leader in campo e fuori. La sua presenza cambiò il volto del club, elevando il livello tecnico e l’ambizione della squadra. Ogni partita diventava un evento, ogni gesto un momento da ricordare. Il “ripiego” si trasformò in un matrimonio perfetto tra città e campione.
Ancora oggi, la rivelazione suscita stupore tra gli appassionati e gli storici del calcio. La storia del Napoli e di Maradona dimostra come a volte il destino giochi strade inaspettate. Ciò che sembrava un ripiego si è trasformato in una leggenda, ricordata da milioni di tifosi in tutto il mondo. Ma ci sono delle dichiarazioni che hanno scosso l’ambiente azzurro.
Le parole
“Vi racconto una cosa clamorosa. La Fiorentina e questo c’è l’ha detto Tito Orsi, aveva comprato Maradona prima che andasse al Napoli. Tito Corsi su mandato di Puntello, andò a Manchester dove il Barcellona giocava in Coppa dei Campioni, trattò l’acquisto di Maradona. La Fiorentina era d’accordo sul prezzo, tutto fatto, fino a che Tito Corsi non decide di conoscere il ragazzo. Ma il ragazzo non era lì perché dormiva in un piano tutto suo con la famiglia e i suoi amici”.
“Lo portarono da Maradona, Tito Corsi vide un clima un po’ troppo festaiolo, chiamò Puntello e disse “Conte il giocatore lo possiamo comprare, però ci distrugge la squadra, ci distrugge lo spogliatoio”. E quindi saltò l’acquisto”. Queste le dichiarazioni riportate in un video pubblicato da _violafun_ su Tik Tok.