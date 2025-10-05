5 Ottobre 2025

Pazzesca rivelazione su Maradona: aveva firmato con un altro club di Serie A | Il Napoli è stato un ripiego

Lorenzo Gulotta 5 Ottobre 2025
maradona-firo Sportphoto-napolipiu.com

Il celeberrimo campione argentino che ha fatto la storia del club partenopeo, sarebbe dovuto approdare in un’altra squadra.

Una rivelazione sorprendente scuote il mondo del calcio: Diego Armando Maradona, simbolo assoluto del Napoli, avrebbe inizialmente firmato con un altro club di Serie A. La notizia cambia la prospettiva sulla storia del Pibe de Oro in Italia e apre scenari mai immaginati.

Secondo quanto emerge, Maradona aveva già un accordo di massima con un’altra società, che aveva messo sul tavolo cifre importanti e garanzie tecniche. La trattativa sembrava ben avviata, e i tifosi di quel club sognavano di vedere il campione argentino vestire la loro maglia. L’arrivo a Napoli fu quindi una scelta che, inizialmente, non sembrava scontata.

Il Napoli, però, riuscì a convincere Maradona grazie a una combinazione di fattori: l’affetto della città, il progetto sportivo e la promessa di diventare il fulcro del club. La città partenopea si mobilitò subito, accogliendo il suo idolo con entusiasmo e creando un legame che sarebbe rimasto indelebile nella storia del calcio.

La trattativa segreta con l’altro club rimase a lungo nell’ombra, conosciuta solo da pochi addetti ai lavori. Nel tempo, la leggenda di Maradona a Napoli ha completamente oscurato quell’altra possibilità. La città e i tifosi partenopei non hanno mai smesso di celebrare il loro campione, che ha portato il club a trionfi storici, compresi due scudetti e una Coppa Italia oltre che la Coppa Uefa.

Il leader degli azzurri

Maradona, una volta arrivato a Napoli, si impose immediatamente come leader in campo e fuori. La sua presenza cambiò il volto del club, elevando il livello tecnico e l’ambizione della squadra. Ogni partita diventava un evento, ogni gesto un momento da ricordare. Il “ripiego” si trasformò in un matrimonio perfetto tra città e campione.

Ancora oggi, la rivelazione suscita stupore tra gli appassionati e gli storici del calcio. La storia del Napoli e di Maradona dimostra come a volte il destino giochi strade inaspettate. Ciò che sembrava un ripiego si è trasformato in una leggenda, ricordata da milioni di tifosi in tutto il mondo. Ma ci sono delle dichiarazioni che hanno scosso l’ambiente azzurro.

Maradona – fonte LaPresse – Napolipiu

Le parole

“Vi racconto una cosa clamorosa. La Fiorentina e questo c’è l’ha detto Tito Orsi, aveva comprato Maradona prima che andasse al Napoli. Tito Corsi su mandato di Puntello, andò a Manchester dove il Barcellona giocava in Coppa dei Campioni, trattò l’acquisto di Maradona. La Fiorentina era d’accordo sul prezzo, tutto fatto, fino a che Tito Corsi non decide di conoscere il ragazzo. Ma il ragazzo non era lì perché dormiva in un piano tutto suo con la famiglia e i suoi amici”.

“Lo portarono da Maradona, Tito Corsi vide un clima un po’ troppo festaiolo, chiamò Puntello e disse “Conte il giocatore lo possiamo comprare, però ci distrugge la squadra, ci distrugge lo spogliatoio”. E quindi saltò l’acquisto”. Queste le dichiarazioni riportate in un video pubblicato da _violafun_ su Tik Tok.

