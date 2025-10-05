FIRMA FINO AL 2029: Napoli, accordo con il top player | Altro rinnovo dopo Politano e Vergara
Il Napoli ha deciso di blindare un altro calciatore dopo i rinnovi di Politano e Vergara. Contratto sino al 2029.
Il Napoli continua a muoversi con decisione sul fronte dei rinnovi contrattuali, dando seguito a una linea chiara voluta dalla società e condivisa da Antonio Conte. Dopo il successo di inizio stagione e i primi segnali incoraggianti sul campo, la dirigenza azzurra vuole blindare i propri uomini chiave.
Il primo passo è stato il rinnovo di Matteo Politano fino al 2028, un giocatore che con Conte ha trovato un ruolo centrale nello scacchiere tattico. L’esterno offensivo ha saputo garantire equilibrio, sacrificio e qualità in entrambe le fasi di gioco. Non a caso ha indossato anche la fascia da capitano in Champions League, simbolo di una leadership conquistata sul campo.
Dopo Politano, è stato il turno di Antonio Vergara, giovane talento cresciuto nel vivaio azzurro. Il centrocampista classe 2003 ha convinto Conte nella preparazione estiva e durante le amichevoli, meritandosi spazio in prima squadra. Per lui è pronto un rinnovo fino al 2030, con la società che punta forte sul suo percorso di crescita.
Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, sta lavorando a una strategia ben precisa: combinare la solidità dei veterani con l’esplosione dei giovani. La scelta di trattenere Vergara e Ambrosino, senza mandarli in prestito, è la dimostrazione della fiducia che Conte e la dirigenza ripongono nelle nuove leve.
Le parole di Conte
Conte non ha nascosto la propria soddisfazione per i progressi dei due giovani, sottolineando la loro applicazione quotidiana. “Ambrosino e Vergara stanno crescendo in maniera esponenziale”, ha detto l’allenatore, aprendo la porta a un loro utilizzo nelle rotazioni. Per il tecnico le nuove generazioni possono dare energia e freschezza a un gruppo già competitivo.
La politica dei rinnovi diventa quindi una priorità gestionale. Il Napoli vuole blindare i calciatori più importanti, evitare assalti di mercato e garantire stabilità a medio-lungo termine. In questa ottica, i contratti di Politano e Vergara rappresentano solo l’inizio di una serie di firme che segneranno la linea societaria nei prossimi mesi.
Un altro rinnovo
Non è escluso, infatti, che il prossimo a legarsi al Napoli per diversi anni possa essere Stanislav Lobotka. Il centrocampista slovacco è considerato un top player insostituibile nello scacchiere di Conte. Le sue geometrie, la capacità di dettare i tempi e la costanza di rendimento lo rendono il fulcro della manovra azzurra. Un rinnovo fino al 2029 sarebbe un segnale forte.
Lobotka, già idolo del Maradona per la sua intelligenza tattica e la dedizione, potrebbe così diventare il simbolo della nuova era targata Conte. Con lui blindato, insieme a Politano e ai giovani in crescita, il Napoli costruirebbe una squadra perfettamente equilibrata: esperienza e prospettiva.