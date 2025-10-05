5 Ottobre 2025

FIRMA FINO AL 2029: Napoli, accordo con il top player | Altro rinnovo dopo Politano e Vergara

Lorenzo Gulotta 5 Ottobre 2025
FIRMA FINO AL 2029: Napoli, accordo con il top player | Altro rinnovo dopo Politano e Vergara

napoli-ilmionapoli-napolipiu.com

Il Napoli ha deciso di blindare un altro calciatore dopo i rinnovi di Politano e Vergara. Contratto sino al 2029.

Il Napoli continua a muoversi con decisione sul fronte dei rinnovi contrattuali, dando seguito a una linea chiara voluta dalla società e condivisa da Antonio Conte. Dopo il successo di inizio stagione e i primi segnali incoraggianti sul campo, la dirigenza azzurra vuole blindare i propri uomini chiave.

Il primo passo è stato il rinnovo di Matteo Politano fino al 2028, un giocatore che con Conte ha trovato un ruolo centrale nello scacchiere tattico. L’esterno offensivo ha saputo garantire equilibrio, sacrificio e qualità in entrambe le fasi di gioco. Non a caso ha indossato anche la fascia da capitano in Champions League, simbolo di una leadership conquistata sul campo.

Dopo Politano, è stato il turno di Antonio Vergara, giovane talento cresciuto nel vivaio azzurro. Il centrocampista classe 2003 ha convinto Conte nella preparazione estiva e durante le amichevoli, meritandosi spazio in prima squadra. Per lui è pronto un rinnovo fino al 2030, con la società che punta forte sul suo percorso di crescita.

Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, sta lavorando a una strategia ben precisa: combinare la solidità dei veterani con l’esplosione dei giovani. La scelta di trattenere Vergara e Ambrosino, senza mandarli in prestito, è la dimostrazione della fiducia che Conte e la dirigenza ripongono nelle nuove leve.

Le parole di Conte

Conte non ha nascosto la propria soddisfazione per i progressi dei due giovani, sottolineando la loro applicazione quotidiana. “Ambrosino e Vergara stanno crescendo in maniera esponenziale”, ha detto l’allenatore, aprendo la porta a un loro utilizzo nelle rotazioni. Per il tecnico le nuove generazioni possono dare energia e freschezza a un gruppo già competitivo.

La politica dei rinnovi diventa quindi una priorità gestionale. Il Napoli vuole blindare i calciatori più importanti, evitare assalti di mercato e garantire stabilità a medio-lungo termine. In questa ottica, i contratti di Politano e Vergara rappresentano solo l’inizio di una serie di firme che segneranno la linea societaria nei prossimi mesi.

napoli-gettyimages-napolipiu.com

Un altro rinnovo

Non è escluso, infatti, che il prossimo a legarsi al Napoli per diversi anni possa essere Stanislav Lobotka. Il centrocampista slovacco è considerato un top player insostituibile nello scacchiere di Conte. Le sue geometrie, la capacità di dettare i tempi e la costanza di rendimento lo rendono il fulcro della manovra azzurra. Un rinnovo fino al 2029 sarebbe un segnale forte.

Lobotka, già idolo del Maradona per la sua intelligenza tattica e la dedizione, potrebbe così diventare il simbolo della nuova era targata Conte. Con lui blindato, insieme a Politano e ai giovani in crescita, il Napoli costruirebbe una squadra perfettamente equilibrata: esperienza e prospettiva.

Altro

maradona-firo Sportphoto-napolipiu.com

Pazzesca rivelazione su Maradona: aveva firmato con un altro club di Serie A | Il Napoli è stato un ripiego

Lorenzo Gulotta 5 Ottobre 2025
zidane-rompipallone.it-napolipiu.com

Voilà Zinedine Zidane: come un lampo firma il contratto, sarà il nuovo tecnico | Annunciato in grande stile

Lorenzo Gulotta 4 Ottobre 2025
continassa-juventus.com-napolipiu.com

Vai ad allenarti con i bambini: alla Continassa è un macello | Hanno mandato via il fuoriclasse

Lorenzo Gulotta 4 Ottobre 2025
Alcaraz

Voglio i soldi, del resto non mi interessa: volontà chiara di Alcaraz | Il 1° posto torna da Sinner

Marco Fanfani 4 Ottobre 2025
debruyne-lapresse-napolipiu.com

“Non ti vuole nessuno…”: urla contro De Bruyne a Castel Volturno | La frattura è insanabile

Lorenzo Gulotta 4 Ottobre 2025
formula1-skysport-napolipiu.com

Rivoluzione in Formula 1: ELIMINATE LE PROVE LIBERE | Addio già dal 2026

Marco Fanfani 4 Ottobre 2025

Ultimissime

napoli-ilmionapoli-napolipiu.com

FIRMA FINO AL 2029: Napoli, accordo con il top player | Altro rinnovo dopo Politano e Vergara

Lorenzo Gulotta 5 Ottobre 2025
maradona-firo Sportphoto-napolipiu.com

Pazzesca rivelazione su Maradona: aveva firmato con un altro club di Serie A | Il Napoli è stato un ripiego

Lorenzo Gulotta 5 Ottobre 2025
Screenshot 2025-10-05 065935

Napoli, Conte rilancia il tridente: Neres titolare dopo sei mesi, torna Di Lorenzo

redazione 5 Ottobre 2025
zidane-rompipallone.it-napolipiu.com

Voilà Zinedine Zidane: come un lampo firma il contratto, sarà il nuovo tecnico | Annunciato in grande stile

Lorenzo Gulotta 4 Ottobre 2025
continassa-juventus.com-napolipiu.com

Vai ad allenarti con i bambini: alla Continassa è un macello | Hanno mandato via il fuoriclasse

Lorenzo Gulotta 4 Ottobre 2025