Pastore: ” A De Laurentiis non interessa lo scudetto, ma un’altra cosa”

Rosario Pastore, decano dei giornalisti napoletani ha commentato la vicenda Lautaro-Hernandez e ha fatto una precisazione su De Laurentiis.

Rosario Pastore, decano dei giornalisti napoletani, ai microfoni di Radio Punto nuovo ha commentato la decisione del giudice sportivo su Lautaro Martinez . Pastore tra le altre cose ha commentato il momento del del Napoli:

: “Non mi scaglio contro Lautaro. Ho visto il video del presunto sputo più volte e le immagini non sono chiarissime. L’attaccante dell’Inter poteva fare a meno di andare da Theo Hernandez e tirare in mezzo la mamma, almeno così sembra essere andata. Per questo motivo il terzino del Milan si sarebbe avventato addosso al nerazzurro. Dire che abbia sputato in testa a Hernandez è discutibile, non è affatto chiara questa dinamica”.