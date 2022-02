Coppa Italia, Inter-Roma: Inzaghi vara il mini turnover

Inter-Roma le formazioni ufficiali con Simone Inzaghi che applica un minimo di turnover con D’Ambrosio, Darmian, Vidal e Sanchez titolari. Il tecnico dei nerazzurri non vuole sminuire la Coppa Italia ma sabato ha la sfida scudetto con il Napoli, poi ci sarà l’impegno di Champions League. Quindi Inzaghi qualche calcolo lo ha dovuto fare e per la sfida Inter-Roma di Coppa Italia ha puntato su quattro cambi. In difesa non rinuncia a Skriniar, ma punta su Bastoni squalificato per due giornate in Serie A, poi ci sarà D’Ambrosio.

A centrocampo spazio a Darmian al posto di Dumfries, mentre Vidal e Sanchez prendono il posto di Calhanoglu e Lautaro Martinez. Grandi polemiche sull’argentino oggi, che nonostante un presunto sputo (i filmati sembrano evidenti) non è stato squalificato dal Giudice Sportivo, quindi sarà regolarmente in campo con il Napoli.

Inter-Roma: le formazioni ufficiali

Inter (3-5-2) – Handanovic; D’Ambrosio, Skriniar, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Vidal, Perisic; Dzeko, Sanchez. Allenatore: Simone Inzaghi.

Roma (3-4-1-2) – Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, S. Oliveira, Veretout, Viña; Mkhitaryan; Zaniolo, Abraham. Allenatore: José Mourinho.