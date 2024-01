Palmeri: “Conte? Il Napoli già pronto a fargli tintinnare le chiavi di Castel Volturno davanti”

Tancredi Palmeri svela le possibili destinazioni del tecnico Antonio Conte: tra Juventus incerta e il richiamo del Napoli.

Nel suo ultimo editoriale su Sportitalia, Tancredi Palmeri ha gettato luce sul futuro incerto di Antonio Conte, con varie big del calcio italiano che contendono il suo ingresso in panchina per la prossima stagione agonistica. Mentre la speranza di un ritorno alla Juventus persiste, la situazione economica e sportiva dei bianconeri sembra complicare la trattativa.

Conte, secondo Palmeri, nutre ancora la speranza che la Juventus bussi alla sua porta, ma finora ciò non è avvenuto. La crisi economica e la lotta scudetto in corso, che potrebbe prolungare la permanenza di Allegri, complicano il ritorno di Conte alla Vecchia Signora. L’allenatore attuale della Juventus, Allegri, sembra giocare la carta della possibile fine della sua carriera, ma Palmeri suggerisce che potrebbe essere un’astuzia per ottenere un prolungamento contrattuale.

“La speranza è sempre l’ultima a morire, e Conte ci spera ancora che la Juventus bussi alla sua porta. Ma finora non è successo, conseguenza della situazione congiunturale economica che vede la Juve con l’acqua alla gola, e di quella sportiva, con un’inaspettata lotta scudetto che può improvvisamente allungare la vita sportiva di Allegri. Il quale come suo solito fa il lamentoso (mai in pubblico o davanti ai microfoni) e non perde occasione per far arrivare in camera caritatis il messaggio di essersi rotto e che questo può essere l’ultimo anno; ma che probabilmente lo fa per farsi pregare di restare e anzi farsi allungare il contratto in scadenza 2025, sapendo che dal punto di vista negoziale questo è il momento più propizio degli ultimi 3 anni per sedersi al tavolo a trattare”.

Parlando della situazione attuale di Conte, Palmeri ha sottolineato le similitudini con la primavera del 2019, quando l’ex tecnico dell’Inter aspettava una chiamata dalla Juventus. Tuttavia, il destino lo portò all’Inter, accettando l’offerta di Marotta. Questa volta, la situazione sembra ancora più simile, con il Napoli già pronto a offrire a Conte le chiavi di Castel Volturno, il centro di addestramento della squadra.

“La situazione è molto analoga alla primavera 2019”, ha affermato Palmeri. “Aggiungendo il Napoli già pronto a fargli tintinnare le chiavi di Castel Volturno davanti, ma soprattutto sostituendo l’altra squadra di Milano. Sottraendo tuttavia il favore societario rossonero”.