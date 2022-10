Pagliuca: “Napoli la più forte, anche Europa. Ho solo un dubbio”

Gianluca Pagliuca definisce il “Napoli attualmente la squadra più forte sia in Serie A che in Europa, non ha rivali”.

L’ex portiere dell’Inter e della Nazionale a Il Pallone Gonfiato dice: “È, sicuramente, un campionato emozionante, abbastanza equilibrato. Ci sono squadre sorprendenti. Se mi avessero detto ad inizio stagione che il Napoli, ad oggi, sarebbe stato primo in classifica a tre punti dalla seconda, non me lo sarei mai aspettato. È stato una piacevole sorpresa, anche perché il primato è strameritato. Al momento il Napoli è la squadra più forte del campionato ed in Europa. Meriterebbe ampiamente il titolo, ma la stagione è ancora lunga, non possiamo fare troppe previsioni, le gerarchie potrebbero cambiare improvvisamente. Il calcio ce lo insegna”.

Pagliuca: il Napoli e la corsa scudetto

Poi Pagliuca si sofferma sulla corsa scudetto che vede coinvolta anche la sua Inter: “Si sta riabilitando. È indietro di diversi punti, però l’Inter rientra tra le candidate allo scudetto. Inter, Milan e Napoli possono tranquillamente ambire allo scudetto. Inizialmente la squadra di Inzaghi ha avuto dei problemi d’approccio col campionato, memore dallo scudetto perso in modo rocambolesco durante la scorsa stagione“.

Sempre l’ex portiere conclude: “Non è stato un buon inizio, soprattutto per Simone Inzaghi. Proprio quest’ultimo, nelle scorse settimane, è riuscito a ritrovare la giusta grinta, trasmettendola anche alla squadra. Ha fatto scelte coraggiose, adesso ne sta raccogliendo i frutti“.