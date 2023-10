Osimhen si scusa: la reazione di Garcia

L’attaccante del Napoli, Victor Osimhen, si scusa con la squadra. Scopri come l’allenatore Rudi Garcia ha risposto all’incidente.

CALCIO NAPOLI. Il talentuoso attaccante del Napoli, Victor Osimhen, sta attraversando un periodo di tensione nella sua carriera in azzurro. Dopo una stagione stellare, l’interesse da parte di squadre estere, in particolare dall’Arabia Saudita, ha messo in luce il suo valore sul mercato. Tuttavia, il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha respinto fermamente ogni proposta, dimostrando la sua determinazione a mantenere Osimhen nella rosa.

Ma non è stata solo la questione del trasferimento a creare tensioni. Un recente video pubblicato dal Napoli su TikTok ha scatenato reazioni negative sia da parte dell’agente di Osimhen, Calenda, che dello stesso giocatore, che ha prontamente rimosso molte delle sue foto in maglia azzurra dai suoi profili social.

Tuttavia, l’incidente che ha attirato l’attenzione di tutti è avvenuto durante una partita contro il Bologna. Dopo essere stato sostituito, Osimhen ha manifestato apertamente il suo disappunto verso l’allenatore Rudi Garcia. Questo comportamento ha sollevato molte domande sul rapporto tra il giocatore e il tecnico.

Ma, come riportato da Televomero, il giorno successivo all’incidente, Osimhen ha fatto un passo indietro, chiedendo scusa a tutti, dall’allenatore ai suoi compagni di squadra. La mossa ha dimostrato la sua maturità e il suo desiderio di risolvere le tensioni.

La risposta di Garcia all’incidente è stata altrettanto professionale. Ha rapidamente minimizzato l’incidente, definendolo come una delle “cose di campo che accadono”. Ha inoltre confermato che tra lui e Osimhen non ci sono problemi, rassicurando i tifosi e la squadra.