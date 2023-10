Diritti TV della Serie A: SKY e DAZN offrono meno, ma spunta un’idea

Le offerte di SKY e DAZN per i diritti televisivi della Serie A sono inferiori alle aspettative. Mentre i club esitano, emerge l’idea di un canale dedicato della Lega.

SERIE A– La Serie A, la massima serie del calcio italiano, è al centro di una trattativa cruciale riguardo ai diritti televisivi per i prossimi cinque anni. Le offerte presentate da SKY e DAZN, tuttavia, sono risultate inferiori alle aspettative, portando a una riflessione profonda tra i club e aprendo la porta a nuove possibilità.

La commissione della Lega Serie A, composta da figure di spicco come De Laurentiis, Lotito, Percassi, Cappellini (Inter) e Campoccia (Udinese), si riunirà con i club per discutere le offerte. Secondo quanto riportato dal quotidiano La Repubblica, si tratta dell’ultimo passo di una lunga trattativa con SKY e DAZN per i diritti televisivi dal 2024 al 2029.

Diritti TV della Serie A

La questione centrale riguarda i numeri. Molti club sostengono che non si dovrebbe nemmeno considerare un’offerta inferiore a 900 milioni a stagione. Tuttavia, le offerte attuali si aggirano intorno a una media di 880 milioni all’anno, con DAZN che offre 680 milioni e SKY 200 milioni, inclusi i diritti per le trasmissioni nei bar. Questo significherebbe una perdita di 140 milioni per la prossima stagione rispetto all’attuale, una proposta che molti in Lega considerano inaccettabile.

La struttura dell’offerta prevede un incremento graduale, partendo da 820 milioni per la stagione 2024/25 e aumentando soprattutto nel quarto e quinto anno. Tuttavia, l’idea di incassare meno all’inizio per poi recuperare la differenza in seguito non trova favore tra i club.

CANALE TV DELLA LEGA

Di fronte a questa situazione, si sta facendo strada un’idea alternativa: la creazione di un canale dedicato della Lega Serie A. Questa soluzione potrebbe offrire una maggiore autonomia e controllo sui diritti televisivi, pur presentando le sue sfide.

La trattativa sui diritti televisivi della Serie A è in una fase cruciale. Mentre le offerte di SKY e DAZN sono al di sotto delle aspettative, l’idea di un canale dedicato della Lega potrebbe rappresentare una svolta per il futuro del calcio italiano.